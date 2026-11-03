El entrenador argentino, quien está a un triunfo de ser campeón con el Cacique, tiene una oferta concreta del extranjero para dejar el club.

Colo Colo está a una victoria de bajar una nueva estrella del cielo. Este domingo el Cacique visitará a Ñublense en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún, donde en caso de sumar los tres puntos, será el flamante campeón de la Liga de Primera 2026.

Esto, además de dar por iniciado los festejos en las huestes albas, dará pie para que en el Monumental por fin empiecen a trabajar en un área que han dejado esperar por mucho tiempo: las renovaciones.

Y claro, la del entrenador Fernando Ortiz la que más atención genera. El Tano finaliza su vínculo ahora en diciembre y solo podrá continuar en el Popular si firma un nuevo vínculo, algo que ya avisan será complicado por la competencia que hay por quedarse con sus servicios.

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Revelan que Ortiz tiene una oferta para irse de Colo Colo

De acuerdo a información entregada en ADN Radio, en estos momentos el entrenador argentino tiene una oferta concreta sobre la mesa para irse a dirigir a México una vez finalizada esta temporada 2026 con los albos.

“Si estamos hablando de montos, es tres veces de lo que gana hoy en día en Colo Colo. Prácticamente esto lo define el técnico, si se queda acá a dirigir la Copa Libertadores u opta por partir”, detalló sobre esta oferta el periodista Cristián Alvarado.

En Colo Colo están esperando que el club sea campeón para comenzar a negociar con Fernando Ortiz. | Foto: Photosport.

Cabe recordar que Ortiz ya tiene experiencia dirigiendo en México, ya que entre 2022 y 2025 trabajó en América, Monterrey y Santos Laguna. Pese a sus buenos números en los dos primeros del listado, nunca pudo consagrarlo con un título.

Y ojo, que en Argentina también buscan los servicios del Tano. Según consignó el medio El Primer Grande al otro lado de la cordillera, Racing de Avellaneda tiene a Ortiz entre su lista de candidatos pensando en el 2027.

Los números de Ortiz en Colo Colo

El argentino ha dirigido en el Popular un total de 51 partidos, en lo que ha logrado 32 triunfos, ocho empates y once derrotas.

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En síntesis