El técnico argentino dio a conocer su planificación previa al duelo con Ñublense que le puede dar el título, además de contar cómo están los lesionados de cara a este lance.

Llamó poderosamente la atención que inmediatamente después del triunfo ante Puerto Montt por 3-0 en Copa Chile, el técnico Fernando Ortiz ordenó la realización de una práctica futbolística con el resto del plantel de Colo Colo que no vio acción en el Estadio Monumental.

Tras la misma, se dirigió a la sala de prensa para su tradicional conferencia post-partido donde ya comienza a vivir la que es, sin dudas, la semana más importante de su carrera, pues podría conseguir este domingo ante Ñublense en Chillán su primer título.

Por ello, Ortiz ya tiene planificada lo que serán estos días en Colo Colo, donde este martes tienen día libre para volver a los entrenamientos en Macul este miércoles 4 de noviembre, donde trabajarán hasta el sábado 7 cuando viajen a Chillán para este encuentro.

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El aviso de Ortiz ante su semana más importante del año en Colo Colo

Por todo lo anterior, el Tano fue categórico en dejarle un recado a los hinchas albos, al afirmar que “el mensaje es claro no hemos conseguido nada, es la realidad. Depende de nosotros cumplir el objetivo y trabajaremos de la misma manera desde enero hasta acá, que es conseguir objetivos”.

También tuvo palabras Ortiz para las ausencias que tuvo Colo Colo en su último duelo, como Javier Correa, por el fallecimiento de su suegro, Claudio Aquino, Gedeón Díaz y Joaquín Sosa, todos por molestias físicas. “Esperamos tenerlo el miércoles“, afirmó.

En el caso del central uruguayo, que está suspendido para el duelo con Ñublense, el DT albo expresó que “él tiene cinco (tarjetas) amarillas pero tiene ese dolor que lo hizo parar. Son cosas que suceden en el fútbol”.

¿Cuándo juega el Cacique?

En su primera oportunidad para coronarse campeón del fútbol chileno, Colo Colo visitará a Ñublense en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán, este domingo 8 de noviembre a las 15:00 horas.

En síntesis