Mario Lagos, el icónico delantero apodado 'Gol', conversó con RedGol y analizó el partido entre los Diablos Rojos y el Cacique, que puede ser campéon en el estadio Nelson Oyarzún Arenas de Chillán. Contó de su emprendimiento cecinero y criticó el alto precio de las entradas.

Este icónico delantero que tuvo Ñublense es recordado como un goleador temible y sabe perfectamente que Colo Colo puede ser campeón en el estadio Nelson Oyarzún Arenas. Se trata de un histórico que dice ser el artillero histórico de los Diablos Rojos.

Aunque formalmente no está reconocido con esa distinción. “No me contabilizaron varios goles cuando bajamos a Tercera División. Ese año hice 26 goles, fui premiado por el Círculo de Periodistas. Es una bonita historia”, le contó a RedGol Mario Lagos, quien jugó en Ñublense desde 1989 hasta 1995.

Por cierto, Lagos era apodado ‘Gol’. Una señal inequívoca de su excelente relación con el arco rival. “Ñublense está en mi corazón, pero será un partido complicado. Colo Colo viene con todo. Y ganando sale campeón”, manifestó el indeleble atacante.

Mario Lagos junto a su familia. (Foto: Cedida).

“Será difícil, Ñublense tampoco se la hará fácil y querrá ganar en casa. Nosotros enfrentamos a Colo Colo en Copa Chile y los eliminamos en Chillán. A Colo Colo hay que jugarle muy inteligente”, rememoró Mario Lagos. Se refería a la temporada 1995, cuando dejaron en el camino al Cacique.

Y prosiguió con su análisis. “Si vamos a contragolpear, ellos tienen mucha experiencia donde le dejan una y no perdonan. Hay que jugar bien y ver cómo se da el partido y por dónde se puede llegar. Colo Colo es un equipo completo en todas sus líneas”, dijo Mario Lagos.

Arturo Vidal lucha un balón con el paraguayo Fernando Ovelar. (Luis Quinteros/Photosport).

“Ñublense debe atacar por donde más pueda, pero sin dejar a los delanteros rivales con espacio. A la primera no perdonan”, aseguró Lagos. Seguramente ha visto los últimos partidos de Javier Correa, quien le anotó un tanto a Palestino y un póquer de goles a la Universidad de Concepción.

ver también Javier Correa deja alucinado a “La Cobra” con golazo en Colo Colo: “¡Al Puskás!”

El goleador Mario Lagos critica el precio de las entradas para el Ñublense vs Colo Colo

Mario Lagos habla como el goleador histórico de Ñublense y conserva un recuerdo imborrable de un triunfo contra Colo Colo en una llave de la Copa Chile 1995. “Fui capitán como dos años, no fui mucho de cumplir ese rol”, recordó el otrora delantero.

“Hice 68 goles contabilizados, pero me hicieron un reportaje. Y estadísticamente el que hice más goles fui yo. Después venía Tatán Varas y luego, Manuel Villalobos”, sacó pecho Lagos, quien fue crítico por el precio fijado para las entradas del partido.

¿Qué opina de esos valores?

Es demasiado dinero. Escuché las críticas respecto a los precios de las entradas. Es demasiado. Un castigo enorme. La gente no le falla en la cancha a Ñublense. Que cobren demasiado es una brutalidad.

¿En qué está hoy en día?

Viví en Chillán muchos años, me cambié a la comuna de Bulnes. Emprendí en una fábrica de cecinas con mi señora. Vendemos nuestros productos en varias partes al norte, Santiago. Hacemos todo en la fábrica de cecinas Urrea.

Una muestra de las longanizas que producen las cecinas Urrea. (Foto: Cedida).

ver también Ñublense no está ni ahí con ser la piñata de la fiesta de Colo Colo: “Estamos en la pelea”

¿Cuándo juegan Ñublense vs Colo Colo en la fecha 26?

Ñublense recibirá a Colo Colo el domingo 8 de noviembre a las 15 horas en el estadio Nelson Oyarzún Arenas de Chillán.

Así va Ñublense en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Ñublense se ubica en el 10° lugar con 35 puntos al cabo de 26 partidos. Todavía tiene sueños de jugar una copa internacional el año entrante.