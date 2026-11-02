El popular streamer argentino quedó estupefacto por la lucida acción del cordobés ante la U de Concepción. "No podés definir así, amigo", expresó Lautaro del Campo.

El goleador Javier Correa tuvo su mejor partido con la camiseta de Colo Colo, al convertir cuatro tantos en la aplastante victoria por 6-1 a Universidad de Concepción, en una actuación que provocó los elogios de uno de los más reconocidos streamers argentinos de fútbol.

La referencia es para Lautaro del Campo, conocido popularmente como “La Cobra“, que durante su transmisión este domingo revisó los goles del Cacique al Campanil y destacó el actuar del cordobés, especialmente en uno de sus golazos en Macul.

Hablamos del que Correa convirtió en el minuto 36, cuando tras recibir dentro del área el pase de Erick Wiemberg, define con pierna zurda por arriba del portero forastero Jorge Broun, lo que provocó la reacción del streamer quien lo comparó nada menos que con Lionel Messi.

“¿Qué? No, no, no, no, no, no. Es para hacer una estatua a Javier Correa en el estadio de Colo Colo. Es una locura. No podés definir así, amigo. Es una locura lo que está jugando Javier Correa, boludo, la concha de la madre. Scaloni, Scaloni. ¿Qué? Es un gol muy similar al que le hace Messi al Betis. El de Messi fue afuera del área, pero el toque es muy similar”, señaló La Cobra.

Popular streamer argentino alucina con golazo de Correa

No se quedó allí el comunicador con sus elogios al ariete albo, pues también se volvió loco con la lucida acción individual que derivó en su cuarto gol personal y el quinto de su equipo ante la U de Conce sobre el final del primer tiempo.

“Una locura este gol. Este gol es una locura, amigo. Este gol de Colo Colo, lo digo en serio, el cuarto de Javier Correa, debe ser nominado al Puskás. Lo digo en serio, lo estoy diciendo totalmente en serio: es una locura este gol”, afirmó La Cobra.

Además, añade que “ese taquito de Vidal es una locura, amigo. Mirá cómo lo gambetea al tipo. Cualquier persona normal se la pasa al compañero. Mirá lo que hace Correa. ¡Caño de vuelta, amigo! ¡Otro caño más! Ahí podía haber pateado desesperado a Fatura Broun. No, lo gambetea, amigo. Pará un poco, boludo“.

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Los números del cordobés en 2026

Oficialmente, esta temporada de Javier Correa con Colo Colo es la mejor de toda su carrera, al sumar 18 goles y cinco asistencias en 25 encuentros por torneos locales, con 1.554 minutos en la cancha. Además, recibió seis tarjetas amarillas.

En síntesis