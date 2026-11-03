Ante la lentitud de Colo Colo, otro equipo mira de reojo el futuro del oriundo de San Joaquín.

Uno de los temas más sonados en Colo Colo es la renovación de Arturo Vidal. Mientras eso pasa en Macul, desde lejos Inter Miami observa todo. Curiosos, pero no invasivos.

El King ha mostrado un buen nivel durante la temporada 2026, la cual están muy cerca de coronar con el título nacional. Si bien ha manifestado su deseo de seguir en Macul, los Albos han señalado que solo se sentarán a conversar cuando termine el campeonato.

¿Arturo Vidal a Inter Miami?

En el Claro Arena se realiza GO Sports Summit 2026, un importante evento de management deportivo de Sudamérica. Uno de los presentes es Rodrigo Zárate, ejecutivo senior de Inter Miami. El directivo estuvo en el clásico entre Universidad Católica y Universidad de Chile, donde lamentó que no hubiera seguidores visitantes.

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“¿Cuándo va a ser el día en que puedan convivir hinchas de diferentes equipos en un mismo recinto? Y no solamente hinchas, sino también simpatizantes. Yo creo que ese es el principal desafío de aquí en adelante“, indicó Zárate a Radio ADN.

El directivo de Inter Miami, que curiosamente es chileno, analizó la opción de que Arturo Vidal arribe al club. Vale recordar que el King tiene una muy buena relación con Lionel Messi y ya ha sonado en las Garzas en el pasado.

“Sería bonito tener a Arturo en el Inter Miami. Nos falta tener más chilenos por allá. En un momento hubo varias negociaciones con algunos jugadores, pero ninguna llegó a buen puerto”, indicó el ejecutivo senior.

Vidal y Messi en Barcelona. Imagen: getty

De todos modos, Rodrigo Zárate puso paños fríos y explicó que primero deben esperar qué sucederá con el King y los Albos. “No sé si Arturo se quiere retirar en Colo Colo, pero sería más que bienvenido en el Inter Miami”, cerró el directivo de las Garzas.