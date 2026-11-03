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Fútbol chileno

Sorpresiva rebaja de sueldo: destapan la oferta que prepara Colo Colo para renovar a Arturo Vidal

El King termina su vínculo a fin de año con el Cacique y aún no hay conversaciones para extender el contrato. Eso sí, ya hay información sobre el monto que le presentarán para firmar.

Por Nelson Martinez

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El King termina contrato a fin de año.
© Photosport.El King termina contrato a fin de año.

Colo Colo está a un paso del título y la continuidad de Arturo Vidal sigue en el aire. El King aún no estampa la firma del vínculo que vence a fin de año, donde ya se supo la oferta que prepara Blanco y Negro para tenerlo una temporada más.

Hoy día, Vidal gana 114 o 115 millnes de pesos mensuales. A mí me recalcan que le ofrecerían, todavía no hay una oferta muy clara, aproximadamente el 50% de lo que gana hoy, 50 y algo millones de pesos”, dijo el periodista Benjamin Bonhomme, en De Primera Fuente.

Es ahí donde la pelota se la pasan al King, quien tendrá la última palabra para definir su futuro. En todo caso, todo ocurrirá una vez que Colo Colo levante el título, algo que podría suceder este domingo.

La postura de Vidal

Días atrás, Arturo Vidal enterró todas las especulaciones y dejó en claro que aún no le presentan la oferta en Blanco y Negro. Eso sí, avisó que no está de acuerdo con la demora en sentarse a negociar en Colo Colo.

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“Me tienen loco, inventan cada tontera, no tengo acercamiento con dirigentes. Hablamos que cuando seamos campeones, recién vamos a hablar“, dijo el capitán del Cacique.

Sin embargo, a la hora de ser consultado sobre la demora en dialogar por su continuidad, el King fue claro. Para Vidal, “si te dijera lo que pienso, mejor omito. Es una política del presidente, ya habrá tiempo”.

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“Ahora no hay ninguna conversación. Mi prioridad es ser campeón, después se verá qué pasa”, cerró el emblema albo, quien a sus 39 años dejó dudas sobre su futuro en el Cacique.

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