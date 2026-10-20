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Colo Colo

Pudo llegar a Colo Colo, juega en la MLS y acusa a Blanco y Negro: “Se me perjudicó”

El volante chileno Pablo Ruiz, hoy en Los Angeles Galaxy, reconoció que estuvo muy cerca de arribar al Cacique, pero que la dirigencia "no tuvo una gestión clara" con él.

Por Alfonso Zúñiga

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Pablo Ruiz, volante de Los Angeles Galaxy que pudo llegar este año a Colo Colo.
© ReutersPablo Ruiz, volante de Los Angeles Galaxy que pudo llegar este año a Colo Colo.

Uno de los nombres que sonó para ser refuerzo de esta temporada en Colo Colo fue el del volante argentino-chileno Pablo Ruiz, quien estuvo a una firma de llegar, pero que en la decisión final de Blanco y Negro se optó por el préstamo de Álvaro Madrid.

De todas formas no se quedó sin equipo, pues en septiembre de este año pasó de Real Salt Lake hasta nada menos que Los Angeles Galaxy, con un contrato hasta 2028. Aún así, el mediocampista recuerda que estuvo muy cerca de arribar al Cacique.

En conversación con AS Chile, Ruiz detalló que “estuve a nada de llegar a Colo Colo. Vi esa opción con muy buenos ojos, pero si no se dio fue por algo. Ellos optaron por un grandísimo jugador como Madrid y a mí me tocó seguir en la MLS. Gracias a Dios, estoy feliz acá”.

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Fue en este punto donde el volante de 27 años apuntó a la dirigencia de Blanco y Negro encabezada por Aníbal Mosa por cómo manejaron las negociaciones por su contratación, aunque fue enfático en advertir que “jamás le cerraría las puertas al club“.

“Creo que si en algún momento se llega a dar otra vez la opción de Colo Colo, me gustaría que la gestión sea más clara porque por momentos se me perjudicó mucho“, aseguró Pablo Ruiz, quien dejó muy claro su deseo de ponerse la camiseta alba.

“Yo no le cierro las puertas a nadie, menos a Colo Colo que es un gigante de Chile, pero creo que ahora mismo me siento feliz donde estoy”, finalizó el futbolista del LA Galaxy, donde ya suma 566 minutos en ocho juegos, con un gol convertido.

En síntesis

  • Pablo Ruiz estuvo a un paso de llegar a Colo Colo, pero el club optó por fichar a Álvaro Madrid.
  • Pese a su fichaje frustrado, el volante firmó con Los Angeles Galaxy y afirma estar muy feliz allí.
  • Ruiz criticó la gestión de Blanco y Negro, aunque recalcó que jamás le cerraría la puerta al Cacique.
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