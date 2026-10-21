El Niño Maravilla sale a jugar esta noche la gran final del Campeonato Canadiense de Fútbol 2026 ante el Forge FC de Hamilton.

Alexis Sánchez va hoy miércoles por un bálsamo en el Montreal en medio de su pésima campaña en la Major League Soccer (MLS). Y es que el Niño Maravilla tiene la oportunidad de ganar su primer trofeo en esta aventura en el fútbol de Norteamérica.

Desde las 20:00 (hora de Chile) el chileno saldrá a jugar la gran final del Campeonato Canadiense de Fútbol 2026, certamen que enfrenta a los equipos profesionales de Canadá, además de las tres franquicias que ven acción en la MLS.

Al frente estará el Forge FC de Hamilton, elenco que milita en la Premier League de Canadá y que viene de dejar en el camino en la ronda de semifinales al Supra de Québec, otro equipo de la liga canadiense.

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Por su parte el Montreal en la ronda de los cuatro mejores eliminó al Vancouver Whitecaps, campeón defensor del certamen, por un global de 3-2 en los que Sánchez vio acción en el duelo de ida y vuelta.

¿A qué hora Alexis Sánchez jugará la final del Campeonato Canadiense?

Este choque entre Montreal y Forge FC se jugará hoy miércoles 21 de octubre a las 20:00 (hora de Chile) en el Estadio Saputo.

Alexis Sánchez va por su primer título con la camiseta del Montreal. | Foto: Reuters.

¿Dónde ver a Alexis Sánchez en la final del Campeonato Canadiense?

Lamentablemente este duelo no contará con transmisión oficial para Chile, aunque sí se podrá ver en la plataforma OneSoccer. Por su parte en Canadá irá por TSN y en Estados Unidos por Fox Sports 2.

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