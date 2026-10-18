El tocopillano volvió a jugar 90 minutos y fue clave para que los canadienses sigan vivos en su lucha por meterse a Playoffs.

Luego de las críticas que recibió a mitad de semana en la derrota con Atlanta United, el delantero chileno Alexis Sánchez se puso en sus hombros al CF Montreal para liderarlos en el valioso empate por 1-1 que rescataron de visita ante Seattle Sounders.

En el duelo correspondiente a la jornada 30 de la Major League Soccer (MLS), el tocopillano estuvo en la cancha durante los 90 minutos, algo que ocurre sólo por tercera vez desde su llegada al elenco canadiense, y en este cotejo entregó su toque de calidad.

Fue en el minuto 12 cuando en el corazón del círculo central, Alexis Sánchez entrega un pase profundo a su compañero Noah Streit, quien después dejó sólo frente al arco al ucraniano Hennadiy Synchuk para abrir el marcador en Lumen Field.

Sin embargo, Montreal no pudo sostener la ventaja y en los 60′ apareció Sebastián Gómez en Seattle Sounders para poner el definitivo empate por 1-1 que aún lo mantiene con chances de pelear por el último cupo a los Playoffs, a cuatro fechas del final.

Alexis mantiene con vida a Montreal en la MLS

Si bien actualmente el noveno puesto de la Conferencia Este, que entrega pase al Play-In, lo tiene FC Cincinnati que juega este domingo y suma dos partidos pendientes, el verdadero desafío que tiene el equipo del Maravilla es superar a New York Red Bulls.

El cuadro de Nueva Jersey perdió en casa por 2-0 ante Toronto FC y está actualmente a 11 puntos de Montreal con 12 por disputar, lo que obligará al equipo de Alexis Sánchez a sólo sumar victorias en sus próximos cuatro duelos. De lo contrario, mirará los Playoffs por TV.

Pero el desafío más inmediato que tiene el Maravilla será este miércoles 21 de octubre, cuando jueguen la Final del Campeonato Canadiense contra el Forge FC desde las 20:00 horas. Si ganan el título, clasifican a la próxima edición de la Concachampions.

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En síntesis