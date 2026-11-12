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¿Alexis Sánchez vuelve a Chile? El inesperado anuncio de Alexandra Litvinova en redes sociales

La pareja del Niño Maravilla contó que viene al país, lo que genera rumores sobre el futuro del delantero nacional.

Por Carlos Silva Rojas

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Alexandra Litvinova anunció un viaje a Chile.
Alexandra Litvinova anunció un viaje a Chile.

La temporada 2026 ya terminó para Alexis Sánchez, puesto que CF Montreal no estuvo ni cerca de clasificar a los playoffs de la MLS, de hecho, fue el peor equipo de la Conferencia Este.

La estadía del delantero chileno en el elenco canadiense, pero que juega en la liga estadounidense, fue derechamente mala. Basta con decir que en su estadística no figuran ni goles ni asistencias.

Alexis tiene contrato vigente con el Montreal, sin embargo, hay voces que avivan rumores sobre una partido del atacante nacional de la MLS, incluso, algunos se ilusionan con un regreso al fútbol chileno.

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Alexandra Litvinova anuncia viaje a Chile

Alexis Sánchez vive en Montreal con su pareja, la modelo rusa-ucraniana Alexandra Litvinova, quien sorprendió con un mensaje en sus redes sociales.

La europea contó que en 10 días más viajará a Chile, por ende, surgen rumores de un posible retorno del Niño Maravilla al fútbol nacional, aunque de aquello no hay ninguna claridad.

El mensaje de la pareja de Alexis Sánchez.

El mensaje de la pareja de Alexis Sánchez.

Me voy a Chile en 10 días y estoy abierta a colaboraciones! Si tienes una marca, empresa o eres influencer y te gustaría trabajar o colaborar conmigo, puedes enviarme tus propuestas e ideas por mensaje directo a @pr_litvinova_alexandra”, publicó la modelo.

“Y chilenos, necesito su ayuda! ❤️ Con quién les gustaría verme colaborar? Qué marcas o influencers creen que serían una buena combinación?”, agregó.

Alexandra Litvinova está buscando trabajo en Chile. ¿Será que se vienen definitivamente?

En síntesis

  • Alexis Sánchez terminó la temporada 2026 sin goles ni asistencias en CF Montreal.
  • CF Montreal finalizó último en la Conferencia Este y quedó fuera de los playoffs.
  • Alexandra Litvinova, pareja de Alexis Sánchez, viajará a Chile en 10 días.
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