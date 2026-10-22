¿Y si vuelve a Chile? Aseguran que Alexis Sanchez ya piensa en armar las maletas para dejar el CF Montréal

El Bicampeón de América no quedó conforme con el DT Philippe Eullaffroy y analiza ejecutar su cláusula de salida.

Un complejo momento enfrenta Alexis Sanchez en el CF Montreal. El bicampeón de América llegó a mitad de año como la máxima estrella del equipo. Fue anunciado con bombos y platillos como el jugador franquicia para darle un nuevo impulso al cuadro canadiense.

Sin embargo, esto no ha podido concretarse. Pese a su arribo, el estratega Philippe Eullaffroy lo ha renegado a un papel secundario. Lo que se reflejó en la final del Campeonato Canadiense donde no fue considerado en los 120 minutos de partido y finalmente su equipo cayó por penales ante Forge.

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Ante está situación, La Tercera apunta a que el nacido en Tocopilla ya está analizando su futuro. Con 37 años todavía se siente vigente y en la MLS ya ha demostrado que puede estar disponible para la alta exigencia.

Por lo mismo, el medio cita revela que ya mira de reojo su contrato. En especial el detalle de la cláusula de salida para ejecutarla a finales del 2026. De momento solo le quedan cuatro partidos por la liga estadounidense y su equipo marcha último en la conferencia este con solo 25 unidades en 30 partidos disputados.

¿Y si vuelve a Chile? El incierto futuro de Alexis Sanchez

Ante un nuevo cambio de equipo, el futuro de Alexis Sanchez empieza a ser el tema más comentado. En especial en Chile donde lo esperan con los brazos abiertos.

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Lo que el propio delantero ha confesado es su deuda pendiente con el país. “Los niños me siguen. Me gustaría enseñarles a los niños de mi país, que aprendan de mí”, recalcó el propio Alexis al momento de llegar a Canadá.

“Sigo jugando porque se me hace fácil, preparándome físicamente obviamente”, agregó dejando en claro que el retiro no está en sus planes. Ahora queda saber si esta cláusula de salida se concreta y cuál sería el equipo chileno que podría cargar con su salario y figura.

Entre las opciones aparecen Universidad de Chile que es el club de sus amores, Colo Colo donde ya tuvo un paso exitoso y Cobreloa que fue el encargado de abrirle las puertas al profesionalismo. ¡El tiempo lo dirá!