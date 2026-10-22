Philippe Eullaffroy reveló los motivos para que el chileno no sume minutos en la final que perdieron en los penales en Canadá.

Alexis Sánchez no la pasa para nada bien en el Montreal, donde la noche del miércoles perdieron la final del Campeonato Canadiense ante el Forge, por lanzamientos de penales.

Aunque suene insólito, el tocopillano no sumó minutos, donde el técnico Philippe Eullaffroy, quiso hacerlo entrar para la definición en el último segundo, pero se acabó el tiempo y se quedó con las ganas, en algo que tuvo que dar explicaciones.

“Si la cuestión es con respecto a Alexis, intenté ser creativo y ver cómo podía hacerlo entrar. No simplemente para hacerlo entrar, sino para que pudiera marcar la diferencia. Con 10 contra 11 fue un poco más difícil”, explicó.

El difícil escenario de “estrella” de Alexis.

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“No se ha roto nada, es un gran profesional”

El técnico de Montreal tuvo que explicar en conferencia de prensa la ausencia de Alexis Sánchez, donde se defendió mejor que su equipo: “Fue una decisión difícil de tomar, de hacer entrar uno por el otro. ¿Puede que yo hubiera podido tomarla? ¿Puede que eso hubiera funcionado? Nunca lo sabremos”

“Cuando estamos a 10 contra 11, necesitamos un poco más de apoyo en el campo. Pensé que era la mejor forma de mantener a Prince (Owusu, el centrodelantero) hasta el final, que aún tenía energía”, detalló.

Pese a esto, mandó un mensaje a la figura del chileno, para bajar los humos: “Jugador famoso o no, intentamos ver qué puede ofrecer en el campo. Estamos a 10 contra 11. No podemos cambiar todo solo para divertirnos y hacer jugar al jugador famoso. Es mi responsabilidad”.

Eso sí, para calmar las pasiones con los hinchas y no armar polémica con el jugador, lanzó una frase de la paz: “No se ha roto nada. No de mi lado. Creo que es un gran profesional“.