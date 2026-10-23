“No debemos pensar en la diferencia”: Fernando Ortiz pone paños fríos por ventaja de Colo Colo

El Tano habló sobre la presión que sienten los Albos. Suman tres partidos sin ganar en la Liga de Primera.

Colo Colo enfrenta la recta final en la pelea por el título. Fernando Ortiz habló sobre la presión que tienen para dar la vuelta olímpica al final de la temporada.

Los Albos viven un momento de muy importante. Por una parte, son los cómodos líderes de la Liga de Primera con 9 puntos de diferencia sobre Universidad de Chile. Claro que lo negativo es que no han podido ganar en sus últimas tres presentaciones.

El margen de error de Colo Colo

Pese a la racha negativa, el margen de error sigue siendo amplio para Colo Colo. Más, considerando que quedan solo seis partidos. Por esta razón, Fernando Ortiz fue consultado por lo fundamental que es cerrar el título en Macul, aunque el DT aseguró que lo que viven hoy es lo que vive siempre el club.

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“Desde la primera fecha estamos con esa presión. Si bien tenemos diferencia numérica a favor, nosotros nos enfocamos en hacer un buen trabajo. Eso significa hacer las cosas bien para ganar, ante Coquimbo no lo hicimos”, indicó el DT albo.

“No tenemos que entrar a la cancha pensando en la diferencia de puntos o en subestimar al rival, debemos enfocarnos en nosotros para sacar un buen resultado. ¿Nerviosismo? De mi parte no“, complementó el argentino de 48 años.

Ortiz pone la calma en Colo Colo. Imagen: Photosport

Colo Colo enfrentará a Palestino este domingo 25 de octubre a las 17:30 horas. En su última presentación fueron goleados por Coquimbo Unido. Fernando Ortiz analizó la caída ante los Piratas y que ahora buscarán corregir los errores.

“Todos los aspectos debemos arreglar. No hicimos un buen partido, el resultado está a la vista. En líneas generales, luego de analizar el partido, no me gustó nada lo que vi. Trabajamos para corregir, visualizar y el tiempo adecuado para que no ocurran esos errores. Los chicos entendieron el mensaje y el domingo tenemos la oportunidad para revertir la imagen“, cerró Ortiz.