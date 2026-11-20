El entrenador del Romántico Viajero valoró una estadística en la que superan a Colo Colo.

Universidad de Chile se prepara de cara a una nueva jornada de la Liga de Primera. Fernando Gago analizó lo que ha sido la campaña, donde destacó un dato de su equipo.

El Romántico Viajero ya no perdió la opción del título, el cual quedó en manos de Colo Colo. Ahora se aferran a luchar por clasificar a la próxima Copa Libertadores, donde pelean punto a punto con Universidad Católica para quedarse con el Chile 2.

El dato en que la U supera a Colo Colo

Universidad de Chile tendrá un duro encuentro en la 28° fecha, donde tendrá que medirse ante O’Higgins en condición de visita. Los Azules están obligados a ganar, ya que superan a los Cruzados por solo 2 puntos. Fernando Gago habló de este duelo.

“Nosotros tenemos que hacer el partido correcto, con nuestras individualidades y nuestro potencial colectivo, a partir de eso seguir la forma de jugar, sostenerla y mejorarla, que cada jugada sea algo importante que vaya a suceder en el partido, sabiendo que todo depende de nosotros para que podamos clasificar“, indicó el DT del Bulla.

ver también Los dos primeros cortados por Gago para su U de Chile versión 2027: “Buscarán sacárselos de encima”

A pesar de que Fernando Gago tiene un estilo ofensivo, Universidad de Chile es el equipo con la mejor defensa del torneo. Solo han recibido 22 tantos, superando por amplio margen a Colo Colo, quienes la han ido a buscar al fondo de la red en 30 ocasiones. Pintita valoró este positivo registro de sus dirigidos.

“Yo entiendo que las características individuales de cada futbolista te dan cierta forma de jugar y te permiten algunas características para afrontar el partido. Siempre tomamos riesgos de jugar en situaciones mano a mano, con mucha gente posicionado en ataque. Somos uno de los equipos que menos goles recibe y de los que más rápido recupera la pelota“, destacó.

Gago mira con orgullo los números de U. de Chile. Imagen: Photosport

Universidad de Chile enfrenta a O’Higgins este sábado 21 de noviembre a las 18:00 horas, en el Estadio El Teniente de Rancagua. El Romántico Viajero no tiene margen de error y debe superar al Capo de Provincia en su casa.