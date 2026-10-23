DT bávaro fue llevado en ambulancia a un recinto asistencial tras el hecho y el club avisó detalles de su estado de salud.

Preocupación mundial por lo ocurrido en Bayern Múnich. El entrenador del equipo, Vincent Kompany, se desvaneció en pleno entrenamiento de jornada de día viernes, alertando a todo el plantel y funcionarios bávaros.

Según reportó el diario alemán Bild, el técnico belga debió ser evacuado en ambulancia tras sentirse mal y desplomarse en cancha, mientras observaba la práctica. Rápidamente fue trasladado a un hospital de la ciudad.

“El entrenador ya había atravesado problemas de salud durante la última semana a causa de una infección vírica que le obligó a reducir su actividad. Incluso estuvo hace unos días en el hospital, aunque no le encontraron nada grave”, dijo la citada fuente.

Bayern avisa por la saluda de Kompany

Bayern Munich salió al paso sobre la información y en sus redes sociales dio una actualización de la salud de su entrenador. El Belga, de 40 años, está en observación tras desplomarse en pleno entrenamiento.

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“Vincent Kompany se encuentra bajo atención médica. Este viernes, tuvo que recibir atención médica tras sufrir un desvanecimiento durante un entrenamiento del FC Bayern Amateur. El entrenador del primer equipo se encontraba observando la sesión del segundo equipo”, reportó el equipo.

En cuanto a lo que viene con su salud y el mandato del elenco bávaro, el club líder de la Bundesliga fue claro. Baynern avisó que “Kompany está siendo sometido a una evaluación médica exhaustiva en el hospital, donde permanecerá bajo observación”.

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“Hasta nuevo aviso, su cuerpo técnico se hará cargo de los entrenamientos y partidos del primer equipo”, cerraron. El próximo desafío del equipo será este domingo 25 de octubre, visitando al Friburgo, por el torneo local.