El seleccionado chileno fue destacado por el entrenador argentino Martín Anselmi, quien sacó varias cuentas alegres luego de la contundente victoria ante el Rayito en Vallecas.

Lucas Cepeda comenzó como titular en el triunfazo del Elche como visitante contra el Rayo Vallecano. El cuadro ilicitano firmó un 3-0 muy contundente que dejó con la moral arriba al equipo adiestrado por el argentino Martín Anselmi. Evidentemente el entrenador sacó cuentas alegres.

Aunque también está consciente de que el tiempo para celebrar no es mucho. “Hay que seguir. La Liga te invita a seguir trabajando, preparar el partido del martes por la Copa del Rey. Y después, volver a preparar el siguiente partido liguero”, afirmó Anselmi, quien en el inicio de su carrera como DT trabajó en Unión La Calera.

“La única forma para tener triunfos, jugar bien y llegar a lo que quieres ser como equipo es trabajando. Nos llena de orgullo cómo compiten los jugadores, son muy valientes por cómo se entregan en la semana y en el partido. Hablamos en el entretiempo que la portería a cero era lo más importante. No por hundirnos”, añadió Anselmi.

Martín Anselmi saluda al DT del Rayo Vallecano, Beñat San José, quien fue campeón en Universidad Católica y dirigió a Deportes Antofagasta. (Angel Martinez/Getty Images).

Dejar el arco imbatido fue uno de los motivos grandes de alegría que tuvo el trasandino, quien también fue DT de Independiente del Valle en Ecuador y el Porto de Portugal. “No sé si en la historia del club en primera división hubo tres porterías a cero consecutivas”, destacó Anselmi.

Luego de eso, valoró muy positivamente el aporte del zurdo seleccionado chileno que llegó a la máxima categoría española desde Colo Colo. En los 72 minutos, Cepeda fue reemplazado por Tete Morente. “Cuando hay que ponerse el overol, trabajar, competir, despejar y defender”, dijo el estratego.

Tweet placeholder

ver también El escándalo de Marcelino Núñez en la selección chilena: “Casi terminó a los golpes”

Anselmi destaca rol de Lucas Cepeda en el triunfazo del Elche sobre Rayo Vallecano

Todo lo que dijo antes Martín Anselmi sobre el gran partido del Elche ante el Rayo Vallecano redundó en una felicitación a la entrega de Lucas Cepeda. También a la disposición del formado en Santiago Wanderers. Y la de un talentoso extremo argentino.

“Hoy veíamos a Cepeda persiguiendo por fuera, defendiendo, como lo vimos un rato en Villarreal. Facu Buonanotte de doble medio. Toca defender y todos se entregan al máximo”, aseguró el estratego del elenco ilicitano, que suma dos victorias ligueras aunque ninguna de ellas fue de local.

Lucas Cepeda presiona a Juan Foyth del Villarreal. (Clive Brunskill/Getty Images).

“Ser parte de un equipo es hacer a veces lo que no te gusta por el bien del equipo. Cuando ganas subrayas todo eso”, sentenció Anselmi, quien tuvo al seleccionado chileno como uno de los ejemplos de este 3-0 que firmaron ante el Rayito en Vallecas.

ver también “Estábamos mareados”: La decisión del Elche de Lucas Cepeda que divide la Liga de España

Revisa el compacto del triunfo del Elche vs Rayo Vallecano

Así va el Elche en la tabla de posiciones de La Liga 26-27

El Elche se ubica en el 14° lugar de la tabla en La Liga 26-27 con 10 puntos al cabo de 10 partidos.