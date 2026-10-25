Los catalanes buscarán extender su invicto y aumentar su distancia con los "merengues" en la cima del fútbol español ante un colmado Camp Nou.

Si hay un partido de fútbol que paraliza el mundo, ese es el que se jugará este domingo 31 de octubre en el Camp Nou, cuando se vuelvan a ver las caras Barcelona y Real Madrid, en la edición 265 de “El Clásico”, válido por la jornada 10 de La Liga.

Los catalanes son los exclusivos líderes del fútbol español, en una campaña donde no conocen de derrotas ni de empates, es decir, 100 por ciento de efectividad en nueve fechas y suman 27 puntos. Los merengues, en tanto, se ubican en el tercer puesto de la Tabla de Posiciones con 21 unidades.

Un duelo que además tendrá como condimento especial el regreso del portugués José Mourinho como técnico del Real Madrid a la casa del Barcelona después de 13 años, cuando el 26 de febrero del 2013 los derrotó por 3-1 en la Copa del Rey.

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¿A qué hora juega Barcelona vs. Real Madrid?

Barcelona enfrenta al Real Madrid este domingo 25 de octubre desde las 17:00 horas de Chile, en el Estadio Camp Nou de la Ciudad Condal, en duelo correspondiente a la jornada 10 de La Liga en España.

El partido será transmitido por televisión, en la señal de DSPORTS (610 – 1610). La transmisión estará disponible mediante las plataformas de streaming DGO, Paramount +, Amazon Prime Video y DAZN.

Así están en la Tabla de Posiciones de La Liga

En resumen