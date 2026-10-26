Habrá más de 25 disciplinas practicándose en paralelo, competencias en vivo y más de 30 ídolos del deporte nacional e internacional, entre las que destacan Feña González y Luciana Aymar.

Una experiencia 360° inédita en el país. Ese es el espíritu del Sport Fest Vitacura 2026, la primera gran fiesta de la actividad física en Chile que promete replicar el modelo de los megafestivales de música, pero modificando los grandes escenarios por canchas, pistas y cuadriláteros.

Organizado por la Corporación de Deportes Vitacura, el Parque Bicentenario se trasformará en un mega campo de juego los días sábado 12 y domingo 13 de diciembre, proyectando convocar a más de 20 mil asistentes.

Inspirado en gigantes globales como el “Arnold Sports Festival” de Estados Unidos o la “COB Expo” de Brasil, este festival deportivo romperá el esquema tradicional de los eventos de este tipo: el público no sólo presenciará las actividades, sino que también podrá practicarlas en un circuito con más de 25 disciplinas realizándose en simultáneo.

Los atletas que estarán presentes

El festival contará con un “cartel” de atletas de primer nivel que dictarán clínicas abiertas, firmarán autógrafos y compartirán de cerca con los asistentes.

Entre las leyendas ya confirmadas destacan: el triple medallista olímpico, Fernando González, y la superestrella del hockey internacional, Luciana Aymar. A ellos se sumarán referentes que están en plena actividad competitiva, representando a Chile en grandes eventos internacionales, como el medallista olímpico, Yasmani Acosta, la multicampeona del karate, Valentina Toro, el peleador de UFC, Ignacio “Jaula” Bahamondes, entre muchos otros.

Grandes deportistas estarán en el Sport Fest de diciembre

Durante ambas jornadas, los asistentes podrán transitar por distintas “zonas” temáticas que incluirán clases guiadas, exhibiciones de alta competencia, charlas motivacionales, música al aire libre, áreas de food trucks y una feria con las principales marcas del mundo del bienestar y el ‘fitness’.

Con este hito, la comuna de Vitacura busca posicionar uno de los panoramas deportivos más relevante y masivos del año, diseñado con un enfoque intergeneracional, donde convivirán desde niños dando sus primeros pasos deportivos hasta adultos mayores en busca de una vida más saludable y activa.

“El Sport Fest nace para romper las barreras del deporte tradicional. Queremos que la gente viva la misma adrenalina, masividad y emoción de un gran festival de música, pero en torno a la vida sana”, señaló Franciso Encina, director de la Corporación Deportes Vitacura.

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Agregó que “no queremos que la comunidad mire el deporte por televisión; queremos que vengan al Parque Bicentenario en familia, prueben una disciplina nueva junto a sus ídolos y se lleven la motivación para todo el año. Ser los pioneros en Chile con un festival de esta magnitud es un orgullo y una tremenda responsabilidad: este será el puntapié inicial para transformar la cultura deportiva del país”.

El Sport Fest Vitacura cuenta con el auspicio principal de Bci y el patrocinio oficial del Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional de Deportes (IND), consolidándose como una de las citas deportivas imperdibles que cerrarán el calendario de eventos del 2026.