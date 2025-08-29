Luciana Aymar, conocida mundialmente como La Maga y figura icónica del hockey sobre césped, ha logrado dejar una huella imborrable en su deporte.

Hoy, viviendo en Chile junto su esposo Fernando González, la excapitana de Las Leonas reflexiona sobre un tema curioso: cómo la llaman aquí, comparado con su fama en Argentina.

De ídola mundial a “la señora de”

En Argentina, Aymar era perseguida por los medios y aclamada por su talento. Ahora, en Chile, la situación es distinta: más tranquila, más privada.

Y aunque muchos la conocen simplemente como la esposa de Fernando González, ella lo toma con humor.

“No me molesta para nada”, dijo hace unos meses en el programa Máximas de TNT Sports.

“Es muy gracioso, porque yo siempre dije ‘voy a luchar para ser alguien en el deporte y no ser la mujer de nadie’”, comentó entre risas.

Orgullo y respeto por Fernando González

Pero, más allá de los títulos y logros deportivos de su pareja, Aymar valora la persona que es González, junto con el cariño que recibe de la gente, y cómo eso influye en su propia percepción de la fama en Chile.

“La verdad es que… sabes que Fer es muy querido en lo personal, más allá de lo que haya ganado él como tenista, es una persona super respetuosa, es respetada (…) La gente se le acerca y la verdad es que lo quieren un montón”, explicó.

“Y eso a mí es lo que más me gusta de él, así que no me molesta para nada y me siento sumamente orgullosa de ser la mujer de Fer”, remarcó.