Realizó amenazas por redes: Revelan nuevos detalles de violenta agresión a integrante de Deportes Concepción

El hecho se registró durante la jornada de este martes en los Campos Deportivos de Nonguén. Jugadores y cuerpo técnico tuvieron que intervenir.

Un complejo panorama enfrenta Deportes Concepción. El elenco dirigido por Fernando Díaz viene de caer por 3-1 ante La Serena por la Liga de Primera y complica sus opciones para meterse en Copa Sudamericana.

Pero este martes se reportó un incidente que vuelve a agitar las aguas en el “León de Collao”. Esto porque un sujeto ingresó a los Campos Deportivos de Nonguén y agredió a un integrante del cuadro lila.

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“Agredió y golpeó a un integrante de nuestro staff, jugadores del plantel profesional y jugadores del fútbol formativo quienes también se encontraban desarrollando sus entrenamientos al momento de los hecho”, detalló el comunicado de Deportes Concepción tras lo ocurrido.

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Según pudo averiguar Redgol, el sujeto involucrado sería un hincha que estaba pintando un muro en la zona cercana al campo de entrenamiento. El sujeto, que es reconocido fanático del Conce y ya había realizado amenazas por redes sociales, accedió a los campos deportivos, y rompió la manguera de un extintor para agredir a la víctima.

Agreden a integrante de Deportes Concepción

El afectado es parte de la secretaría deportiva, y se detalló que frente a la agresión se defendió. Ante la magnitud del hecho, también recibió el apoyo de parte de los jugadores y cuerpo técnico que se encontraba en el lugar. Lo que quedó en evidencia en el registro que subió Sabes Deportes donde se aprecia el incidente durante la mañana de este 27 de octubre.

Tras ello, se contuvo al sujeto y luego neutralizaron al sujeto. En minutos llegó Carabineros y ahora se constatan lesiones. Por lo que no se descartan acciones legales de Deportes Concepción sobre el involucrado.

Lo que pone un nuevo condimento al presente más que delicado de Concepción, mientras el equipo sigue su preparación para la próxima fecha 26°, donde el Conce recibirá a Palestino el lunes 2 de noviembre a las 20:30 horas.