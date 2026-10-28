Ignacio Mehech conversó con RedGol y analizó el enredo que provocó la suspensión en la última fecha de la Liga de Ascenso.

La Primera B es un desastre. Por tercer año consecutivo el “escritorio” está siendo protagonista, ahora con la desafiliación de San Marcos de Arica, situación que generó la suspensión de la última fecha.

Uno de los equipos que lamentó la postergación de jornada final fue Cobreloa, que lucha palmo a palmo el título con San Luis de Quillota. El vicepresidente del elenco loíno, Ignacio Mehech, conversó con RedGol y se quejó por la decisión de la ANFP.

“La verdad es que nosotros nunca tomamos parte; es decir, Cobreloa no participó en ninguna denuncia ni en ningún tema. Siempre hemos estado enfocados en dos cosas: por un lado, en cumplir con nuestras obligaciones como club con la ANFP, con nuestros trabajadores, con Impuestos Internos, etcétera; y, por otro lado, en la cancha”, sostuvo el directivo loíno.

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Ignacio Mehech critica la suspensión de la fecha en la Liga de Ascenso

Ignacio Mehech, quien además forma parte de la lista de oposición que encabeza Jorge Uauy para el dirigir la ANFP, indicó que espera que el ascenso se resuelva en la cancha y no en las oficinas.

“Siempre dijimos en la interna que esto se resolvía el sábado en la cancha y que hay que ganar en Puerto Montt. Por lo tanto, una sentencia para un lado o para el otro, sobre todo si se conoce el fallo, creemos que desconcentra a los jugadores más que cualquier otra cosa, así que no perdemos tiempo en eso”, explicó.

“Hoy nos encontramos con una suspensión de la fecha completa que nos afecta un montón, tanto en lo deportivo como en lo financiero, y somos más víctimas que otra cosa“, agregó el Mehech.

Cobreloa lucha por el ascenso. Foto: Jose Robles/Photosport

Por último, calificó como una injusticia si a San Luis le dan los puntos de la última fecha con San Marcos y Cobreloa no recibe unidades por la desafiliación de los ariqueños.

“Si una de las interpretaciones que se da del veredicto, a falta de ver el fallo, es que Arica pierda sus puntos, San Luis no juega y gana los puntos. Cobreloa no recibe ningún punto y está obligado a ganar su partido con Puerto Montt. Probablemente muy pronto después de ese partido, si logramos ganar, tendríamos que jugar otro partido con San Luis en el que vamos a llegar físicamente disminuidos. Puede haber jugadores resentidos físicamente o sancionados, ya que perdemos dos jugadores por la suspensión, entonces no veo cómo esto puede beneficiar a Cobreloa“, cerró.

La Primera B es un lío y nadie sabe qué va a pasar…

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