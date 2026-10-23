Una fecha apasionante se jugará este fin de semana en la Liga de Ascenso, donde puede haber definiciones en la parte alta y baja.

Tremendo. El final de la Liga de Ascenso está sencillamente espectacular y este fin de semana se juega la penúltima fecha, donde se puede definir al campeón y también al equipo que desciende a Segunda División.

Uno de los partidos más importantes se jugará este sábado desde las 17:30 horas en el estadio Fiscal de Talca, donde el colista Rangers se juega sus últimas cartas ante el sublíder Cobreloa.

Para ambos elencos es simplemente una final, ya que los piducanos necesitan sumar para no perder la categoría, mientras que los loínos si no ganan y San Luis de Quillota supera a Recoleta, el cuadro canario resultará campeón.

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Ivo Basay confía en el milagro de Rangers en la B

Rangers ha estado toda la temporada en el último lugar de la tabla de posiciones en la Primera B, pero desde que llegó el entrenador Ivo Basay tuvieron un repunte y tienen chances de salvarse del descenso.

El propio Hueso habló en la previa al partido con los loínos, y señaló que tiene esperanzas de que consigan el milagro de mantener la categoría en la Liga de Ascenso.

“Esta situación ha sido recurrente, desde que llegamos nosotros estábamos últimos, no ha cambiado y a lo mejor no muchos se esperaban que llegáramos a estas últimas dos fechas todavía con posibilidades“, dijo Basay.

Rangers tiene un partido clave ante Cobreloa. Foto: Sebastian Cisternas/Photosport

Por último, habló del estado de ánimo de los jugadores rangerinos, que disputarán una verdadera final ante Cobreloa, además, estarán atentos a los resultados de Deportes Santa Cruz y Unión San Felipe.

“Están súper conscientes de la situación que estamos viviendo y de lo que tenemos que hacer para poder salir de esta situación. Ojalá Dios quiera poder revertir esto en estos dos últimos partidos. Todavía estamos vivos y tenemos la posibilidad de poder sacar esto adelante“, cerró Ivo Basay.

En síntesis

Rangers enfrenta a Cobreloa este sábado a las 17:30 horas en Talca.

enfrenta a este sábado a las 17:30 horas en Talca. Cobreloa perderá el título si no gana y San Luis vence a Recoleta.

perderá el título si no gana y vence a Recoleta. Ivo Basay mantiene esperanzas de evitar el descenso de Rangers a Segunda División.

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La tabla de posiciones de la Liga de Ascenso