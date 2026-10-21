San Luis de Quillota y Cobreloa tienen por delante dos fechas decisivas para dar con el campeón en nuestra división de plata.

El torneo de Primera B está a dos fechas de bajar el telón en su fase regular en esta temporada 2026. San Luis de Quillota y Cobreloa aparecen como los principales contendiente al título, y con esto, lograr el ascenso directo a la máxima categoría de nuestro de fútbol.

Con seis puntos todavía por jugar los canarios son líderes con 53 unidades, dos más que Cobreloa. Por lo mismo, el sumar para ambos elencos será crucial en las dos jornadas que quedan por jugar.

Sin ir más lejos, en esta fecha 29 podríamos tener incluso al campeón, aunque para eso San Luis debe vencer como local a Recoleta y esperar que Cobreloa empate o pierda ante Rangers en Talca. No obstante, esto se podría alargar una fecha más, e incluso, dar con una definición extra entre ambos.

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Así se definirá la Primera B si San Luis y Cobreloa igualan en puntos

En caso de que la combinación de resultados en estas dos fechas deje a Cobreloa y San Luis igualados en puntos, todo se definirá mediante una final a partido único para dar con el gran campeón de la B.

San Luis puede ser campeón de la Primera B este sábado si vence a Recoleta y Cobreloa enreda puntos con Rangers. | Foto: Photosport.

La fecha, el estadio y el horario de esta hipotética final serán determinados por el directorio de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y con la asesoría de la Gerencia de Ligas Profesionales.

Con esto dicho, lo que deja de correr para definir al campeón es la diferencia de goles, instancia donde Cobreloa tiene una ventaja importante. Mientras San Luis tiene una diferencia de +14, los loínos tienen una de +21.

Fixture de San Luis y Cobreloa en la Primera B

1.- San Luis (53 puntos)

Fecha 29. San Luis vs. Recoleta. Sábado 24 de octubre. 17:30 horas.

Fecha 30. SM Arica vs. San Luis. Sábado 31 de octubre, 17:30 horas.

2.- Cobreloa (51 puntos)

Fecha 29. Rangers vs. Cobreloa. Sábado 24 de octubre. 17:30 horas.

Fecha 30. Cobreloa vs. Puerto Montt. Sábado 31 de octubre, 17:30 horas.

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En síntesis