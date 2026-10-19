El cuadro dirigido por Humberto Suazo puede quedarse con la copa y el ascenso directo en esta fecha 29 de la Liga de Ascenso.

San Luis de Quillota está a detalles de cerrar una temporada 2026 de ensueño en la Primera B. El equipo de Humberto Suazo vive una remontada notable y, cuando nadie lo tenía en sus papeles, se hizo con el liderato del torneo con solo dos fechas por jugar.

Con seis puntos todavía en disputa los canarios son punteros con 53 unidades, dos más que Cobreloa, su más cercano perseguidor y por ahora el único que podría arrebatarles el ascenso directo a la máxima categoría de nuestro fútbol.

Por lo mismo, la fecha 29 que se viene podría ser decisiva, ya que matemática podríamos tener un campeón y el primer ascenso en la B. Sin embargo, para que eso ocurra se deben dar un par de escenarios.

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Lo que debe pasar para que San Luis sea campeón en la Primera B

En la fecha 29 San Luis y Cobreloa jugarán en simultáneo este sábado 24 de octubre desde las 17:30 horas. Mientras los canarios serán locales ante Recoleta en Quillota, los loínos visitarán a Rangers en Talca.

Para que San Luis sea campeón debe vencer a Recoleta y espera que Cobreloa empate o pierda en Talca. Con esta combinación de resultados, el título y ascenso directo será una realidad para los dirigidos por Humberto Suazo.

San Luis de Quillota lleva una tremenda racha de siete triunfos al hilo en la Primera B. | Foto: Photosport.

No obstante, si San Luis y Cobreloa ganan, la definición de estirará hasta la última jornada de la fase de regular de la B, donde los canarios visitarán a San Marcos en Arica y los loínos serán locales ante Puerto Montt en Calama.

Cabe recordar que el elenco que termine subcampeón del torneo todavía puede ascender vía la liguilla. En esta instancia el segundo de la tabla avanzará directo a las semifinales, mientras que del tercero al octavo jugarán una llave previa de cuartos de final.

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En síntesis