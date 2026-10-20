El volante sigue borrado en Europa y sorprendió en el XI de duelo inglés durante la presente jornada.

Marcelino Núñez vive una pesadilla en el inicio de esta temporada. El jugador se fue con polémica de la última gira de la selección chilena, donde tuvo un encontrón con el DT Nicolás Córdova, el cual pegó fuerte en el camarín.

Si bien el estratega le bajó el perfil al asunto y en la Roja acusaron razones personales por la salida del volante, la relación quedó rota y los problemas siguieron para el ex U Católica. Es que su regreso a Ipswich también trajo malas noticias.

Pese a su idea de ganarse un lugar en el XI estelar, el DT Gary O’Neil no lo ha considerado siquiera en la banca. Es más, este martes 20 de octubre sorprendió mandando al chileno a la filial del elenco azul, según información del propio equipo en sus redes sociales.

Marcelino Núñez en la formación de los juveniles

Sin minutos en el primer equipo y con la tormenta de su salida de la selección encima, Marcelino Núñez fue “sancionado” por el DT del Ipswich. El chileno fue borrado del primer equipo y hoy alineó en el torneo de la filial de los Tractor Boys.

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En el marco de la fecha 1 de la Premier League International Cup, los jugadores Sub 21 del Ipswich Town enfrentaron al Anderlecht, en Portman Road. En la formación inicial apareció Núñez, con la “32”, captando la atención de los hinchas ingleses.

El torneo reúne a 32 equipos del fútbol inglés y algunos invitados europeos. Desde dicho país los mismos hinchas festinaron al ver al chileno con su particular camiseta “32” entre los estelares.

Sobre su polémica en la selección chilena, recientemente Nicolás Córdova dijo que “fue una decisión netamente personal determinada por los motivos que él tendrá que explicar. No tengo yo que explicar decisiones de otras personas”.