El mediocampista fue titular en el equipo para menores de 21 años de los azules y participó en el inicio del Grupo D de un torneo internacional organizado por la Premier League. Pronto jugará contra el PSV y la fase grupal se cierra el 20 de enero recién.

Marcelino Núñez sorprendió a varios al aparecer como titular en el Ipswich Town Sub 21, que cayó por 1-0 ante el Anderlecht de Bélgica por la primera jornada del Grupo D de la Premier League International Cup. El seleccionado chileno no ha podido encontrar continuidad en el equipo adulto.

De hecho, tras aludir “motivos personales” para abandonar la concentración de la Roja, Núñez estuvo borrado de los últimos dos partidos de la Premier League. En ese contexto, el oriundo de Colina fue parte del equipo estelar ante el cuadro belga.

Pero la pregunta que cae de madura es ¿qué torneo es el que disputó Núñez? Esta competencia, organizada por la liga inglesa, consta de 32 clubes: 16 equipos del país anfitrión y 16 elencos del resto de Europa. Son cuatro grupos de ocho integrantes.

Marcelino Núñez fue titular en el Ipswich Sub 21 ante el Anderlecht. (Justin Setterfield/Getty Images).

Aunque los cuadros ingleses sólo se miden a los equipos extranjeros. En el caso del Ipswich, se medirá al PSV Eindhoven de Países Bajos el 27 de octubre. Y el 20 de noviembre volverá a tener acción contra el Porto de Portugal para cerrar recién el 20 de enero frente al París Saint-Germain. Los primeros dos de cada zona pasan a los cuartos de final.

Por lo mismo, se puede desprender que Marcelino Núñez no está necesariamente cortado, pues este torneo asoma como una buena chance de que quienes no juegan, sumen continuidad. Sin ir más lejos, el zaguero central Cedric Kipré, de 29 años, también fue titular en la caída vs Anderlecht. Y Charlie Compton es otro que es parte del plantel profesional, aunque sí califica como Sub 21.

Cedric Kipré sólo tuvo participación en la EFL Cup esta temporada, pero suma cero partidos en la Premier League. (Julian Finney/Getty Images)

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Detalles del campeonato que Marcelino Núñez jugó por el Ipswich Town Sub 21

Marcelino Núñez usó la camiseta 32 en el Ipswich Town Sub 21, que cayó en el inicio del Grupo D de la Premier League International Cup, donde está permitido tener futbolistas que excedan ese límite de edad. Son hasta tres jugadores de campo sin impedimento etario.

Y un arquero que tampoco presenta requisitos. El chileno fue parte del estreno de su club en esta competencia, pues es primera vez que los azules disputan el certamen. El campeón defensor es el Borussia Dortmund de Alemania, mientras que el siguiente rival del Ipswich ganó la copa en 2023.

Marcelino Núñez disputó un partido de un torneo internacional con el filial del Ipswich. (Alex Pantling/Getty Images).

En el caso del equipo adulto, dirigido por Gary O’Neill, el 23 de octubre recibirá al Nottingham Forest por la 8° fecha de la Premier League. Habrá que ver si Marcelino Núñez reaparece en las citaciones. Y si no, muy pronto podrá ver acción con el equipo Sub 21. Aunque eso ya sería la confirmación definitiva de que corre muy atrás en la consideración del estratego.

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Revisa el compacto del partido entre Ipswich Town y Anderlecht