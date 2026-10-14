El presidente de la ANFP se refirió al incidente que provocó la salida del volante de la gira por Norteamérica, y aseguró que no le debe una explicación a él, sino que al entrenador interino.

Otro de los temas que abordó el presidente de la ANFP, Pablo Milad, tras su presencia en el 5° Congreso Internacional de Fútbol 2026, fue el incidente que protagonizó Nicolás Córdova, técnico interino de la Selección Chilena con el volante Marcelino Núñez durante la gira por Norteamérica.

El hecho que se produjo luego del duelo ante Estados Unidos y que marcó la salida del mediocampista de la concentración, lo tuvo a la máxima autoridad de la Federación en silencio y sin referirse al tema hasta ahora, donde sencillamente se lavó las manos.

“Yo no puedo decir si está bien o está mal. Me parece extraño que lo haya hecho Marcelino, conociéndolo y con el nivel de amor que él tiene a la selección que la haya abandonado”, afirmó Milad, quien agregó que “fue una decisión personal, cada uno tiene que tener un nivel de tolerancia en diferentes ámbitos, no solamente en ser o no titular”.

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La reacción de Milad a pelea entre Córdova y Marcelino

El timonel de la ANFP no quedó allí en su opinión, pues le tiró la pelota al aún seleccionador nacional en este incidente, pues “es algo más de la convocatoria que fue hecha por el técnico, de la confianza que le dio para que pudiera participar. Yo creo que (Núñez) le debe una explicación más al técnico que a mí“.

Milad se dio paso para comentar las informaciones que surgieron en torno a la salida de Núñez de la Selección, con peleas entre jugadores de por medio. En ese ámbito, el curicano desmintió las teorías alrededor de la discusión al apuntar al buen ambiente que hubo en el plantel en Norteamérica.

“Hubo muchas conclusiones que no eran acorde con la realidad que se estaba viviendo día a día. Había un ambiente muy cálido y se vio en la cancha“, expresa el dirigente y añade que “el objetivo principal de la gira que era dar minutos a los jóvenes para que tengan mayor experiencia internacional, que nos sirve para el proyecto final, que es clasificar al 2030″.

En síntesis