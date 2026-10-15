Hace casi un año que el "Ingeniero" contó públicamente su deseo, pero entre las situaciones en torno a la ANFP y su presente en el Betis extienden aún más la agonía. ¿Será una realidad?

Hace 11 meses y nueve días, específicamente el 6 de noviembre del 2025, en conversación con el diario francés L’Equipe, el técnico Manuel Pellegrini reveló que el mayor anhelo que le queda en su carrera es dirigir a la Selección Chilena.

“¿Mi sueño? Retirarme como seleccionador de Chile durante el Mundial“, fueron las palabras que brindó el Ingeniero, lo que de inmediato encendió la ilusión entre los fanáticos de contar con el mejor de nuestros entrenadores para volver a una Copa del Mundo en 2030.

Sin embargo, en el transcurso de estos 343 días aparecieron “piedras en el camino” que no sólo provocan incertidumbre. Es más, se generan muchísimas más dudas de que Pellegrini asuma la conducción de La Roja, tanto por su lado como de quienes serían sus “jefes” en la ANFP.

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Las piedras en el camino de Pellegrini para dirigir a Chile

La primera, y la más obvia, es que todavía mantiene contrato con el Betis, el equipo que le devolvió los elogios de Europa y al que hoy tiene en la parte alta de La Liga y de Champions League. Como mínimo, permanecerá en Andalucía hasta junio del 2027.

Aunque en los últimos días se habló de la existencia de una cláusula que permitiría dejar España a comienzos de enero. Y es aquí donde aparece la segunda “piedra”, ¿quién manejará la ANFP? Una respuesta que sólo se conocerá el 19 de noviembre en la sede de Quilín.

En esa línea, el candidato oficialista Jorge Yunge fue enfático en afirmar a La Tercera que “ningún técnico serio, bueno, profesional, que queramos para la Roja, va a venir. Porque ese técnico difícilmente aceptará sin saber quién va a ser su jefe o su socio durante los próximos cuatro años”.

Y en las últimas horas apareció una tercera piedra en el camino de Pellegrini para dirigir a Chile. La imposición desde la FIFA que el actual presidente de la ANFP, Pablo Milad, esté a cargo de la Federación hasta el 28 de febrero del 2027. Desde el entorno del Ingeniero no quieren tener ligazón con él. ¿Qué pasará?

En síntesis

El sueño de Pellegrini de dirigir a La Roja choca con su vigente y exitoso contrato en España.

Otra gran traba es la próxima elección de la ANFP: nadie sabe quién liderará el fútbol chileno.

Además, el entorno del DT rechaza trabajar con Pablo Milad, impuesto por la FIFA hasta el 2027.