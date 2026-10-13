En una entrevista con RedGol, Sebastián Parada manifestó su admiración total por el talentoso capitán y enganche de la Academia, quien tiene 38 años y hace mucho tiempo que hizo disfrutar al King. "Lo vi mucho de chiquitito en Colo Colo", lanzó el "10" de los Canarios.

Por esas cosas que tiene el fútbol, San Luis de Quillota enfrentará a Magallanes en la fecha 28 de la Primera B 2026 en condición de líder exclusivo de la tabla de posiciones. Pero la Academia también está encaramado en la parte alta y todavía tiene opciones de soñar con el título.

Eso le da un cariz de definitorio al duelo que tendrán los Carabeleros en condición de locales ante los Canarios. Y en ese contexto, RedGol tomó el teléfono para hablar con la gran figura que tiene el equipo adiestrado por Humberto Suazo.

Un jugador de 26 años que suma 15 goles en la campaña, aunque 13 de ellos fueron en la Liga de Ascenso. Las referencias son para Sebastián Parada. “El compromiso que tenemos con nosotros y la gente es de entregarnos por completo hasta el final”, dijo el King apenas empezó el diálogo que tuvo con Paulo Flores.

Sebastián Parada festeja uno de los goles que convirtió este 2026. (Foto: Jordan Moraga | San Luis de Quillota).

“Si así nos alcanza vamos a estar muy contentos, con el objetivo logrado. Pero quedan tres finales, partidos importantes. Iremos uno detrás del otro. El sábado tenemos una final más de visitante. Venimos en un gran presente. Debemos aprovechar ese envión anímico del grupo” añadió Parada, quien también tuvo un paso a préstamo en Curicó Unido.

¿Cuál es la idea de Chupete Suazo y el plantel?

Trabajar igual que en las últimas fechas. Iremos a proponer nuestro juego y hacernos sólidos de principio a fin. Estas tres fechas pueden cambiar muchas cosas.

Viene un lindo duelo el fin de semana: Jorquera vs Parada, ¿qué tal?

A Cristóbal lo vi jugar desde chiquitito en Colo Colo. Uno siempre se fija en los grandes jugadores. Será un honor enfrentarlo dentro de la cancha y disfrutarlo. Tendremos mucho cuidado con su calidad, maneja mucho el juego de Magallanes.

Cristóbal Jorquera le anotó un gol a Boca Juniors en la Copa Libertadores 2008. (Christian Iglesias | Photosport).

A esos jugadores hay que quererlos y darles cariño. Este fin de semana le voy a agradecer por todo lo que me ha hecho disfrutar del fútbol. Esos futbolistas te marcan, te sientas a ver un rato la tele por ellos. Ojalá gane el mejor no más.

Cristóbal Jorquera tiene 38 años y es el capitán y cerebro de Magallanes.

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Sebastián Parada le saca presión a San Luis para el duelo vs Magallanes

El King Parada sabe que San Luis de Quillota consiguió algo muy meritorio, depender de ellos mismos, pero también tiene claro que deben refrendarlo ante Magallanes. Sin dejar pasar la oportunidad de verse solo en la cima. “El fixture está muy complicado para todos”, reflexionó.

¿Es una final anticipada?

Hasta el 10° todavía pueden entrar en liguilla. Hay grandes partidos en todas las fechas. Cobreloa tiene el plus de que se hace muy fuerte de local en Calama y tendrá dos partidos allá. Superamos lo más difícil y logramos depender de nosotros. Debemos seguir trabajando como veníamos, sin presión. No hacer más ni menos de lo que veníamos haciendo. Confío en que se darán bien las cosas.

¿Qué les ha manifestado el entrenador?

Humberto lo dijo: no se ha logrado nada, hay que tener tranquilidad. Afrontar y disfrutar esta recta final, el trabajo de todo el año se resume en estas tres fechas.

Humberto Suazo festeja el triunfo de los Canarios ante Deportes Puerto Montt en el hermoso estadio Chinquihue. (Diego Altamirano/Photosport).

Patricio Yáñez fue convocado a la selección chilena estando en segunda división con San Luis, ¿te ilusiona una citación?

Es un orgullo escuchar estos comentarios y estas comparaciones. Fue un gran jugador. Para mí sería un sueño. Hay que seguir trabajando para que me vaya bien en lo personal y lo grupal. Debo buscar posibilidades, estoy en una edad muy buena, me pilla con una experiencia importante. Hay que aprovechar los momentos. Si se da, bienvenido sea. Y si no, seguiré trabajando el próximo año. Haciendo goles y demostrando que estoy para muchas cosas. La línea es seguir trabajando, espero que se sigan dando las cosas como vienen.

Sebastián Parada se suma al festejo sanluisino tras el gol de Fabián Pastenes ante Puerto Montt. (Diego Altamirano/Photosport).

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Así va San Luis de Quillota en la tabla de posiciones de la Primera B 2026

A falta de tres partidos para el término de la Primera B, San Luis de Quillota es el exclusivo líder en la tabla.