Cobreloa recibirá dos partidos en el Zorros del Desierto, mientras que San Luis tiene visitas complicadas en el cierre del certamen.

La Primera B quedó al rojo vivo, luego de que a tres fechas del final San Luis pasara a la punta del certamen tras ganarle a domicilio a Puerto Montt y de esta manera superar a Cobreloa.

Los quillotanos quedaron con 50 unidades en el liderato, mientras que el cuadro que dirige Mario Salas se estancó en 48 puntos. Eso sí, tienen una ventaja que puede ser importanta.

Resulta que los calameños van a jugar dos de los tres encuentros finales en el Zorros del Desierto, ante Recoleta y Puerto Montt, estadio en el que se hacen muy fuertes. De hecho este año sólo han perdido un partido ahí, ante Unión Española.

En tanto, el líder tendrá dos salidas de Quillota. Una de ellas será la próxima fecha, ante Magallanes, otro elenco que sueña con ser campeón de Primera B, pues está tercero con 46 unidades. La otra será a Arica, en la fecha final.

Quien quedó relegado es Santiago Wanderers, que estaba puntero tras la Fecha 24, pero perdió los últimos tres partidos y bajó a la quinta posición.

Así va la parte alta de la tabla en Primera B

El fixture de las fechas finales de la Primera B

Así se juegan las últimas tres fechas de Primera B

Fecha 28

Sábado 17, Magallanes vs San Luis, 12.30 horas

Sábado 17, Cobreloa vs Deportes Recoleta, 15 horas

ver también Tabla de Primera B: Iquique sueña con entrar a Liguilla tras vencer a Unión Española

Fecha 29

Viernes 23, Iquique vs Magallanes, 20 horas

Sábado 24, San Luis vs Deportes Recoleta, 17.30 horas

Sábado 24, Rangers vs Cobreloa, 17.30 horas

Fecha 30

Día y hora a definir

San Marcos vs San Luis

Cobreloa vs Puerto Montt

Magallanes vs Antofagasta