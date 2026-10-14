Leandro Cañete remeció el camarín de los aconcagüinos luego de 4-0 recibido en su visita a Rangers.

El torneo de Primera B está al rojo vivo en casi todos los frentes. Ya sea en la lucha por el título, por un lugar en la liguilla y por la salvación, casi todos los equipos jugarán por algo en estas últimas tres fechas que se vienen.

Uno de ellos es Unión San Felipe, elenco que viene de caer goleado por 4-0 ante Rangers en Talca, resultado que dejó una definición no apta para enfermos del corazón en la parte baja.

Y es que Rangers está a solo un punto de sellar una remontada notable por no bajar a la Segunda División Profesional. El equipo de Ivo Basay es colista con 21 unidades, apenas una menos que Unión San Felipe y Deportes Santa Cruz.

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Referente de San Felipe remece el camarín en medio de lucha por bajar en la Primera B

Tras la derrota ante Rangers uno que alzó la voz fue Leandro Cañete, arquero del Uní Uní, quien afirmó que “tenemos que subir el rendimiento individual, partiendo por mi y de ahí en todas las líneas. Si no tomamos todos los partidos como una final, seguramente vamos a seguir perdiendo todos los partidos que vienen”.

“Curicó jugó una final con nosotros, nos pasó por arriba, Copiapó jugó una final con nosotros, nos pasó por arriba, ahora de nuevo una final nos pasaron por arriba. Entonces, si no estamos a la altura va a ser muy difícil, si no cambiamos el chip vamos a ser un desastre”, agregó.

San Felipe tiene tres finales para mantener la categoría en la Primera B. | Foto: Unión San Felipe.

En ese sentido, el meta sostuvo que “me hago cargo y pongo la cara. Si alguien más habla y está de acuerdo con lo que digo está bien, si no, ya esta altura me da lo mismo. Quiero sacar resultados y tengo que dejar al equipo en la división”.

Sobre el 4-0 en Talca, Cañete declaró que “quiero pedirles disculpas a los hinchas. Que más les vamos a decir, la verdad que fuimos un desastre. Qué les vamos a decir, se pegan tremendo viaje, se cagan de frío, se mojan enteros para en los primeros diez minutos ir perdiendo 4-0. Hay mucha bronca, mucha rabia”.

“Quedan tres finales, ojalá que este remezón nos sirva, ojalá que nos duela un poco, que haya un poquito de amor propio y poder sacar la tarea adelante”, concluyó.

El próximo partido de Unión San Felipe en la Primera B

Los aconcagüinos volverán a la acción ante Deportes Temuco el domingo 18 de octubre a las 12:30 horas en el Estadio Municipal Javier Muñoz Delgado. Este duelo será válido por la fecha 28 de la Primera B.

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En síntesis