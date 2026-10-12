“Tres finales”: Cobreloa no baja los brazos y apunta al fixture favorable para conseguir el ascenso en la Primera B

El cuadro minero perdió el liderato en la Liga Ascenso Caixun tras el triunfo de San Luis de Quillota. Pero la esperanza se centra en el fixture que los pueda favorecer

Cobreloa sufrió un duro traspié en la fecha de la Primera B. El elenco dirigido por Mario Salas tropezó en su visita al Estadio Luis Valenzuela Hermosilla y dejó escapar el liderato del campeonato.

Deportes Copiapó se hizo fuerte de local y bajó al elenco minero con los tantos de Axl Ríos y Diego Opazo. El descuento de Diego Gotti no alcanzó para evitar el 2-1 definitivo y que ahora deja a los mineros como escoltas.

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Esto porque San Luis de Humberto Suazo superó a Deportes Puerto Montt y ahora es líder con 50 unidades, y a dos de distancia en la recta final del torneo.

Lo que impactó al plantel minero, pero que recalcaron todavía están con la fe intacta para revertir está situación. “Fue un partido ingrato. Nos hicieron los goles en el mejor momento nuestro. Erramos goles y nos complicamos. Ahora queda dar vuelta la página”, enfatizó el portero Diego Tapia a Impacto Naranja tras el partido del sábado.

“Hay frustración no es el resultado que queríamos. Nos quedan tres finales aún. No se ha decidido nada. Ellos también tienen partidos difíciles. Nos quedan dos de local”, agregó Tomás Aránguiz.

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¿Qué partidos le quedan a Cobreloa?

Ahora Cobreloa es el único escolta de San Luis de Quillota. Los dirigidos por Mario Salas tienen 48 unidades, mientras que los canarios ahora son punteros con 50 puntos.

La Primera B aún tiene tres fechas por disputarse. Para el cuadro minero los rivales son Recoleta de local el 17 de octubre, Rangers de visita el 24/10 y cierra ante Puerto Montt de local el 1 de noviembre. Por lo que buscarán el batacazo en la recta final de temporada.