El DT de los hispanos no ocultó la opción de apurar la recuperación de algunos lesiones para intentar meterse en puestos de liguilla.

Unión Española sigue en caída libre en la Primera B. Ahora los hispanos cayeron en su visita a Deportes Iquique y se complicaron tremendamente en la lucha por meterse en puestos de liguilla por el segundo ascenso.

Y es que el equipo de Ronald Fuentes ya no depende de sí mismo por clasificar, ya que debe ganar y espera que equipos como San Marcos, Copiapó y Recoleta comiencen a enredar puntos en estas últimas tres fechas que se vienen.

Por lo mismo, el DT de los Rojos no tuvo miedo en transparentar una polémica medida para poder aspirar a salvar los muebles en esta irregular campaña en nuestra división de plata: apurar a figuras lesionas en su recuperación.

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La polémica medida que Fuentes medita en Unión Española

El entrenador aseguró tras la caída en el norte que “todavía tenemos opciones matemáticas, pero no tenemos margen de error y dependemos de otros rivales. No podemos perder esa ilusión de poder sacar estos nueve puntos para meternos en Liguilla”.

Unión Española marcha noveno con 36 puntos, a tres unidades de meterse en puestos de liguilla. | Foto: Photosport.

“Hay que recuperar algunos jugadores lesionados que nos pueden dar un plus también en todas las líneas”, afirmó refiriendo se a los casos de Ignacio Núñez, Bastián Roco y Gabriel Norambuena.

En ese sentido, Fuentes afirmó que “están en el reintegro deportivo. Los vamos a tener que apurar para ver si podemos contar con ellos. Nacho es más difícil, con Roco puede ser y con Norambuena también puede ser. Vamos a ver cómo están esta semana”.

“Por la necesidad que tenemos, lo vamos a hacer. Necesitamos tener todo el plantel en buenas condiciones para que esa competencia en estos partidos sea importante”, concluyó.

Unión Española volverá a jugar ante Deportes Copiapó el lunes 19 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Santa Laura. Este duelo será válido por la fecha 28 de la Liga de Acenso.

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En síntesis