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Primera B

Ronald Fuentes evalúa apurar lesionados para salvar los muebles en Union Española: “Los necesitamos”

El DT de los hispanos no ocultó la opción de apurar la recuperación de algunos lesiones para intentar meterse en puestos de liguilla.

Por Patricio Echagüe

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Ronald Fuentes afrontará con varias bajas las últimas fechas en la B.
© Photosport.Ronald Fuentes afrontará con varias bajas las últimas fechas en la B.

Unión Española sigue en caída libre en la Primera B. Ahora los hispanos cayeron en su visita a Deportes Iquique y se complicaron tremendamente en la lucha por meterse en puestos de liguilla por el segundo ascenso.

Y es que el equipo de Ronald Fuentes ya no depende de sí mismo por clasificar, ya que debe ganar y espera que equipos como San Marcos, Copiapó y Recoleta comiencen a enredar puntos en estas últimas tres fechas que se vienen.

Por lo mismo, el DT de los Rojos no tuvo miedo en transparentar una polémica medida para poder aspirar a salvar los muebles en esta irregular campaña en nuestra división de plata: apurar a figuras lesionas en su recuperación.

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La polémica medida que Fuentes medita en Unión Española

El entrenador aseguró tras la caída en el norte que “todavía tenemos opciones matemáticas, pero no tenemos margen de error y dependemos de otros rivales. No podemos perder esa ilusión de poder sacar estos nueve puntos para meternos en Liguilla”.

Unión Española marcha noveno con 36 puntos, a tres unidades de meterse en puestos de liguilla. | Foto: Photosport.

Unión Española marcha noveno con 36 puntos, a tres unidades de meterse en puestos de liguilla. | Foto: Photosport.

Hay que recuperar algunos jugadores lesionados que nos pueden dar un plus también en todas las líneas”, afirmó refiriendo se a los casos de Ignacio Núñez, Bastián Roco y Gabriel Norambuena.

En ese sentido, Fuentes afirmó que “están en el reintegro deportivo. Los vamos a tener que apurar para ver si podemos contar con ellos. Nacho es más difícil, con Roco puede ser y con Norambuena también puede ser. Vamos a ver cómo están esta semana”.

“Por la necesidad que tenemos, lo vamos a hacer. Necesitamos tener todo el plantel en buenas condiciones para que esa competencia en estos partidos sea importante”, concluyó.

Unión Española volverá a jugar ante Deportes Copiapó el lunes 19 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Santa Laura. Este duelo será válido por la fecha 28 de la Liga de Acenso.

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En síntesis

  • Ronald Fuentes contempla apurar a lesionados para clasificar a la liguilla.
  • Unión Española necesita sumar los últimos nueve puntos en la Primera B.
  • Unión Española enfrentará a Deportes Copiapó el lunes 19 de octubre.
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