El entrenador del cuadro hispano comentó como van a empezar a afrontar los partidos en la B tras victoria por 2-1 sobre San Marcos de Arica.

Unión Española de a poco está enmendando su rumbo en el torneo de la Primera B 2026. Los hispanos lograron su segundo triunfo consecutivo tras vencer por 2-1 a San Marcos de Arica y por ahora están bien afianzados en los puestos de la liguilla.

Quien más necesitaba de estos buenos resultados era Ronald Fuentes, sobre todo si consideramos que varios estaban pidiendo su cabeza luego de la derrota por 3-0 ante Deportes Antofagasta de hace un par de semanas.

Por suerte, los resultados han acompañado un poco, lo que daría pie a un cambio de como afrontar los partidos que se vienen por parte de Fuentes pensando en el último tercio de la fase regular del torneo.

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El aviso de Ronald Fuentes que remece Unión Española

En conferencia de prensa el DT hispano afirmó que “es muy bueno el resultado. Es un rival directo, que tiene una idea muy clara del juego. Creo que el primer tiempo fue más parejo, donde ambos tuvimos más oportunidades de gol. En el segundo tiempo, por el juego de Arica, nos metieron mucho más atrás, pero aún así defendimos bastante bien, no se generaron tantas oportunidades de gol”.

“Yo creo que la mejora viene porque estamos retomando algunas cosas que en la primera rueda lo teníamos muy aceitado, que era ir a producir duelo, hacer muchas basculaciones, no dejarle espacio a los rivales en la zona media”, añadió.

La Unión Española de Ronald Fuentes marcha quinta con 31 puntos en este torneo de Primera B 2026. | Foto: Photosport.

En ese sentido, Fuentes sostuvo que “todavía nos falta ir a producir duelos, pero ya ahora ya no tenían tanta libertad los volantes para profundizar o para jugar. Defendimos más cerca del arco nuestro también por lo mismo porque la cancha no estaba en condiciones como para propiciar un error. Podíamos dejarle mucho espacio a ellos a la espalda de nuestros defensores, pero en eso lo hicimos bien“.

“En esta segunda rueda no hay margen de error, seguramente todos los equipos nos vamos a poner más resultadistas. Al menos nosotros sí, ya se lo conversé a los jugadores, pero lo más importante es que, cuando tengamos esos momentos de lucidez futbolística seamos capaces de aprovechar esas oportunidades que nos podemos generar”, concluyó.

El próximo partido de Unión Española

Los hispanos volverán a la acción ante Cobreloa el sábado 22 de agosto a las 17:30 horas en el Estadio Zorros del Desierto. Este duelo será válido por la fecha 21 de la Primera B 2026.

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En síntesis