Batalla de golazos: Real Betis lo da vuelta al Porto y es puntero en la Champions League

El elenco de Manuel Pellegrini se anotó con otra noche mágica y se mete en la parte alta del torneo.

Manuel Pellegrini sigue haciendo historia. Ahora el entrenador chileno logró un importante triunfo con el Real Betis en Champions League. Es que el cuadro español remontó el marcador en contra ante Porto y ahora queda como puntero del torneo.

La apertura del marcador llegó al minuto 47’. El marroquí Abde Ezzalzouli recibió por el sector derecho de la defensa del Porto y con certero remate con comba, la clavó al ángulo derecho para desatar la alegría de los locales.

ver también “Ya veremos dónde”: Manuel Pellegrini deja abierta la puerta de salida en Real Betis

Tras ello, vino el despertar de los portugueses. Primero Gabri Veiga en el 54’ con perfecto tiro libre. Luego fue Samu Aghehowa en el 61’ que también se anotó con su golazo.

Tweet placeholder

Pero el Betis no teme luchar. Con más garra que fútbol logró el empate con anotación del Cucho Hernández en el 74’. La ilusión de la remontada comenzó a crecer en el Estadio La Cartuja.

Es que todavía faltaba la guinda de la torta. En el 38’, Ángel Ortiz fue derribado en el área visitante. En primera instancia el juez Clément Turpin no vio falta. Sin embargo, recibió el llamado del VAR y partió de inmediato a la revisión. Ahora el francés necesitó solo de una jugada para confirmar la falta penal.

La pelota la tomó Abde y todo apuntaba a que buscaría su doblete. Pero finalmente se la entregó a Isco que con su calidad y cartel de referente no perdonó desde los doce pasos. Con remate cruzado engañó a Diogo Costa y puso el 3-2.

Tweet placeholder

Con el marcador encima, Porto se fue con todo sobre el arco del Betis para lograr el empate. Pero para cerrar una noche de aquellas apareció Álvaro Valles que terminó despejando todo peligro y asegurando tres puntos que pueden valer oro.

Tweet placeholder

¿Cuándo vuelve a jugar Real Betis?

Ahora Real Betis debe dar vuelta la página rápidamente ya que se vienen partidos más que importantes. Este sábado 17 de octubre recibe a Barcelona por La Liga de España, donde marcha tercero con 19 unidades y a cuatro de los blaugranas.

Tras ello, disputará la tercera fecha de la Champions League. Nuevamente el albiverde será local, ahora ante Feyenoord el miércoles 21.