Manuel Pellegrini manifestó en la previa del duelo entre Barcelona y Betis que habrá que estar atentos a la habilidad del español.

Esta semana tomó mucho revuelo la jugada de la “Matirabona” que realizó Lamine Yamal, en la que simula golpear la pelota con esa jugada pero finalmente hace un autopase.

Barcelona enfrentará este sábado a Betis, en Sevilla, por lo que Manuel Pellegrini fue consultado por esta acción, considerando que él entrenó a Matías Fernández en Villarreal.

“Hay distintas maneras de utilizarlas y concretarlas. Lamine pasa por un gran momento no por esa jugada, sino por lo que produce en los partidos, convirtiendo goles y dando asistencias”, detalló el entrenador chileno en conferencia.

Agregó que “es una jugada que hace por su habilidad, pero no es el tema central”, entendiendo que deberán cuidarse en el partido pues “es un gran jugador, que tiene muchísimas otras características”.

El partido entre Barcelona y Betis se podrá ver a través de Disney+.

Pellegrini habló de la gran jugada de Lamine Yamal

Pellegrini, muy atento a Barcelona

Barcelona lleva 8 partidos ganados en La Liga, completando canasta llena. Por lo mismo es que Pellegrini entiende que se miden contra un rival muy complicado.

“Es un equipo que, además, tiene una capacidad de definición muy alta, también jugadores de mucha creatividad. Entonces normalmente en los partidos producen muchísimas ocasiones”, aclaró.

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Agrega que “hay que estar muy atentos defensivamente, hay que estar muy concentrados, muy intensos todo el partido, porque en otras ocasiones también la vamos a tener, así que ojalá la podamos concretar en la medida que el juego nos permita irlas creando”.

Confía eso sí en su equipo. “Creo que también tenemos en casa una buena racha. Ellos llevan ocho victorias seguidas, nosotros llevamos cinco y un empate, así que ojalá podamos hacer un partido completo”, cerró.