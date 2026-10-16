Manuel Pellegrini explicó que todos los técnicos tienen acceso a la información del big data, pero lo importante es saber usarla. Además expresó que un técnico de nivel debe preocuparse de cosas más importantes que lo que ocurre en la cancha.

El tema de las métricas en el fútbol chileno tomó fuerza el año pasado, cuando Nicolás Córdova las sacó a la palestra para enrostrarle a los periodistas que él manejaba información que los comunicadores desconocían.

Eso trajo mucho revuelo, pues al final lo importante es que eso se vea graficado en una cancha, un tema con el que coincide Manuel Pellegrini, entrenador del Betis.

Pellegrini analiza las métricas en el fútbol moderno

Antes de enfrentar al Barcelona con el Betis (este sábado a las 13.30 horas), señaló en conferencia de prensa que no tiene sentido darle tanto valor a la información computacional.

Manuel Pellegrini habló de las métricas en el fútbol moderno

“Todo el tema de la modernidad que es la big data, los funcionamientos, posicionamientos y todo eso, creo que todos como técnicos tenemos el acceso a toda esa información, la parte importante es cómo se usa esa información al final“, manifestó el Ingeniero, ante la consulta del corresponsal de RedGol Kenotrotamundos Skechers Fútbol.

Agregó que lo realmente fundamental es “cómo tienes llegada al grupo de jugadores dentro de lo que uno quiere conseguir como compromiso con una idea futbolística”.

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De hecho Pellegrini fue enfático en señalar que las métricas jamás deben ser más importantes que el manejo de camarín. “Son muchas cosas más importantes para ser un técnico de primer nivel que estar pendiente de cosas puntuales, de movimiento puntuales, dentro de un campo de juego”, expresó.

Finalizó señalando con una frase que debe ser considerada por los entrenadores. “Todos los técnicos tenemos la información que sí es importante, pero no decisiva”, expresó.

Pellegrini, de esta manera, ratifica ser un entrenador integral, algo que ha sido clave para desarrollar una exitosa carrera como entrenador en el extranjero.