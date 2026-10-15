El delantero brasileño dio a conocer en sus redes sociales que fue víctima de un robo en su casa la noche de este miércoles.

Una jornada de ensueño vivió Real Betis en su regreso a la Champions League en Sevilla, porque ganó en un partidazo por 3-2 ante Porto y sigue con puntaje perfecto en la competencia internacional.

Una de las figuras del equipo de Manuel Pellegrini en La Cartuja fue el brasileño Antony, quien se anotó con una asistencia en el segundo gol del cuadro español, a cargo del colombiano Cucho Hernández.

La jornada fue de fiesta en el estadio, sin embargo, el paulista terminó el día de la peor forma y cuando llegó a su casa se percató que había sido víctima de un importante robo.

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Antony sufre el robo de su casa en Sevilla

Antony, mediante sus redes sociales, publicó un extenso comunicado donde dio a conocer la ingrata situación a la que se tuvo que enfrentar junto a su familia.

“Hoy vengo aquí a compartir una situación muy triste e indignante. Una noche que tenía todo para ser brillante terminó en rabia y frustración. HAN ROBADO EN MI CASA. Es difícil explicar la sensación de que hayan invadido nuestro espacio, de saber que aquello que hemos construido con tanto esfuerzo y dedicación ha sido arrebatado por alguien que no tiene ni idea de las batallas que hemos tenido que afrontar para conseguir cada cosa”, partió diciendo el zurdo en su escrito.

El comunicado completo de Antony.

“Lo que más indigna no es solo la pérdida material, sino la sensación de inseguridad dentro del lugar donde deberíamos sentirnos más protegidos, ver la inseguridad en la mirada de mi familia“, agregó Antony.

Para cerrar, el brasileño indicó que “ante todo esto, hay algo que me queda aún más claro: no existe ningún bien material en el mundo que sea más valioso que la vida y el bienestar de mi familia. Todo lo que hemos perdido podemos volver a conseguirlo. El trabajo continúa, los sueños permanecen y las ganas de salir adelante siguen intactas. Lo que realmente importa es poder mirar a mi familia y saber que seguimos juntos, unidos y con fuerzas para superar también este momento tan difícil. La sensación de inseguridad y la rabia permanecen, pero también queda la certeza de que nuestra mayor riqueza nunca estuvo en los objetos que había dentro de casa, sino en las personas que la convierten en un hogar. Porque, al final, mi mayor logro siempre será mi familia”.