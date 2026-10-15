El defensor de 35 años, quien suma más de 130 partidos bajo la tutela del Ingeniero, dio a entender que no quiere perder al experimentado entrenador chileno, seguido con mucha atención por la Roja.

Manuel Pellegrini sumó otra gran victoria en su tremenda estadía como DT del Betis mientras la selección chilena sigue su espera. Los verdiblancos superaron por 3-2 al Porto de Portugal en un partido apasionante y se encaramaron en la parte alta de la tabla en la Champions League gracias a dos triunfos en igual cantidad de partidos.

Uno de los futbolistas que más gozó con esa victoria fue Marc Bartra, zaguero central que lleva 133 partidos bajo la tutela del Ingeniero Pellegrini. De hecho, en 2022 confesó que el experimentado director técnico chileno le había pedido asumir un rol de más liderazgo en el vestuario.

“El año que ganamos la Copa del Rey vi que tenía que ejercer esa función. Pero si además te la pide un técnico como Pellegrini, es un proceso natural”, le contó Bartra a El País. Pues bien, con todo ese bagaje que tiene el defensor del avezado entrenador de 73 años, sigue con un disfrute total de jugar para él.

Manuel Pellegrini le da indicaciones a Marc Bartra, uno de los referentes. (Franco Arland/Getty Images).

De hecho, luego de ganarle al Dragón no escondió su emoción ante los medios de comunicación. “Llevo nueve años acá y hemos vivido momentos de derbis, volver a Europa, ganarle al Madrid. Pero lo de hoy, puf, me deja sin palabras”, aseguró el jugador surgido en las inferiores del Barcelona.

“Pensaba que había vivido momentos increíbles, pero siento que lo mejor está por llegar. Hemos hecho felices a muchísima gente”, apuntó también Bartra. Aunque no dijo nada respecto de Pellegrini, cuyo contrato con el Betis finaliza en junio de 2027. Pero bien puede ser un mensaje para que se quede en Heliópolis.

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Bartra se suma al plan del Betis para retener a Pellegrini y que no vaya a la selección chilena

Para Marc Bartra, el Betis es muy importante en su vida y Manuel Pellegrini, muy relevante en su carrera profesional por lo que evidentemente no quiere que el Ingeniero recale en la selección chilena. No lo dijo textualmente, pero a buen entendedor pocas palabras.

“Son muchos años acá. He vivido de todas en lo personal y lo profesional. Noches como hoy le dan sentido a todo. Es por lo que me levanto cada día, para hacer más grande a este club”, manifestó el exjugador del Borussia Dortmund de Alemania, quien estuvo a préstamo en el Trabzonspor de Turquía desde los béticos.

Isco, Marc Bartra y Dani Ceballos festejan el gol del triunfo bético ante el Porto. (Angel Martinez/Getty Images).

De hecho, lanzó una frase cargada de emoción con la que declaró su amor eterno a los verdiblancos. “Lo que más quiero en mi vida son mis hijos, mi familia y el Betis”, sentenció Marc Bartra. Por lo pronto, el cuadro andaluz debe afinar detalles para un duelo muy difícil y especial para el zaguero: visitar al Barcelona el 17 de octubre en el Camp Nou.

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