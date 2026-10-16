La U jugará en Santa Laura con un aforo de público de 9 mil espectadores la revancha ante Antofagasta en Copa Chile.

Universidad de Chile volverá a ser local en Santiago. Luego de trasladarse a El Teniente de Rancagua por el torneo nacional, donde golearon a Ñublense, el elenco azul enfrentará a Antofagasta por Copa Chile en el Santa Laura, según información a la que tuvo acceso RedGol.

El duelo, programado para el próximo miércoles, se disputará a las 18 horas en la comuna de Independencia y tendrá un aforo de 9 mil espectadores. No habrá venta a hinchas visitante.

Los azules pretendían disputar el duelo a las 20 horas y con 12 mil hinchas, pero esto fue negado por la autoridad. De todas maneras, la propuesta es positiva para el cuadro universitario.

Recordar que para este partido no podrán ingresar al estadio más de dos mil hinchas que estuvieron presentes en Sausalito, que por la pirotecnia lanzada en Viña del Mar recibieron cuatro partidos de suspensión.

Tras este encuentro, se evaluará si la U podrá ser local en Independencia ante Everton, el lunes 26 de octubre.

U. de Chile jugará de local ante Antofagasta en Santa Laura

U de Chile debe dar vuelta la llave

En lo deportivo, la U tendrá la misión de dar vuelta la llave ante Antofagasta, considerando que en el norte el cuadro Puma consiguió ganar por 2-0.

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Fernando Gago no pudo contar con muchos titulares en esa ocasión, pues estaban en la selección chilena jugadores como Marcelo Morales, Igor Lichnovski y Agustín Arce. Tampoco jugó Charles Aránguiz.

Tras la goleada ante Ñublense, el ánimo está por las nubes y confían en conseguir una remontada que instale en semifinales a la U, instancia donde jugarían ante Coquimbo o La Calera.