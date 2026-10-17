A pesar de la postrera victoria ante Magallanes, el DT de los Canarios les mandó un toque de alerta a sus pupilos para los dos partidos finales de la división de plata, además de pensar en cómo suplir las tres bajas para el juego ante Recoleta.

Humberto Suazo terminó muy feliz por el triunfo de San Luis de Quillota ante Magallanes, pero sabe que el equipo tuvo muchos problemas para vencer sobre a la hora a la Academia gracias al gol de penal que convirtió Gonzalo Bustos. Y también está consciente de las dificultades venideras.

De hecho, los Canarios tuvieron que hacer dos cambios por obligación antes del término del primer tiempo. Aunque la primera incidencia clave fue la tarjeta roja directa que Matías Osorio recibió después del llamado del VAR al juez Juan Lara en el minuto 21.

Tras eso, el Chupete Suazo tuvo que mover la banca por partida doble. Primero, por la lesión muscular que acusó Martín Carreño, quien le dejó su lugar a Sergio Vergara. La salida del extremo fue un minuto después de la tarjeta amarilla que dejó automáticamente suspendido a Sebastián Parada.

Gonzalo Bustos celebra el gol de penal que hizo ganar a los Canarios ante Magallanes. (Andrés Piña/Photosport).

Y cuando el cronómetro marcaba 45, el entrenador sanantonino hizo otra modificación para paliar un problema físico: Luis Muñoz pidió salir tras una molestia y Suazo mandó a la cancha al zurdo defensor Mateo Guerra. O sea, podrían ser tres bajas de un soplido para la fecha 29.

“Tuvimos la fortuna de estar con uno más. Vinieron todos los fantasmas que nos pasó contra Wanderers, donde terminamos perdiendo. Pero este equipo se entrega por completo, busca, no juega a pelotazos, intenta llegar al arco con buen fútbol”, aseguró a TNT Sports el otrora goleador de Colo Colo y el Monterrey de México.

“Muy contento porque pudimos llevarnos el triunfo”, agregó el estratego en aquella conversación que tuvo con el periodista Francisco Sougarret. Luego de eso, anticipó los dos partidos con que los Canarios le pondrán fin a su participación en la fase regular de la Liga de Ascenso.

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Humberto Suazo advierte a San Luis: “No debemos preocuparnos de si vamos a salir campeones”

Para Humberto Suazo, hay un punto clave que San Luis de Quillota debe evitar para los dos encuentros que marcan la recta final de la Primera B. “Ahora nos enfrentaremos a Recoleta y Arica, que son partidos igual de complicados”, manifestó el Chupete.

“En esta división todos los partidos son difíciles. Estamos compitiendo en la parte alta, pero no hemos conseguido nada”, fue el primer toque de atención que Suazo les dejó a sus pupilos, que seguramente ya se enteraron de que Cobreloa aplastó al Reco en Calama.

Humberto Suazo da indicaciones en el duelo que San Luis le ganó a Magallanes. (Andrés Piña/Photosport).

Y terminó su alerta con un mensaje que quiere grabar a fuego en todos sus dirigidos. “Esperamos seguir la racha y no preocuparnos de si vamos a salir campeones o no”, sentenció Humberto Suazo, quien tiene exactos siete días para intentar recuperar a los jugadores maltrechos.

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