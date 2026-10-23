Tabla Primera B: Iquique baja a un candidato al ascenso y sigue soñando con la liguilla

Los celestes aseguraron los valiosos tres puntos en los primeros minutos. Se juegan una verdadera "final" en la próxima fecha ante un rival directo.

Deportes Iquique se jugaba su última vida para tener chances de liguilla del ascenso y no desentonó en la Primera B. Los Dragones pegaron de entrada y aseguraron el partido con triunfo 4-1 ante Magallanes.

Y no fue menor lo logrado por los celestes, ya a los 10 minutos ya había anotado dos goles, derribando toda la pizarra de Miguel Ponce en los carabeleros. Primero fue Agustín Venezia, quien lleva 12 tantos este año en el elenco de Tierra de Campeones.

Y cuando Magallanes se reponía de la apertura de la cancha, Diego Orellana puso el segundo, desatando los festejos locales. De ahí en más el partido fue de ida y vuelta, donde Bayron Barrera y Thomas Jones pusieron la lápida en el segundo tiempo (descuento de Diego Figueroa).

Los goles del triunfo de Iquique

Con dos golazos de entrada, Deportes Iquique no se baja del sueño del ascenso y derrotó por goleada a Magallanes. Los carabeleros suman su segunda derrota en línea, tras pelear el título hace pocas fechas.

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Ahora los Dragones deberán esperar la suerte de equipos como Copiapó, Unión Española y Deportes Recoleta esta fecha. Dichos elencos son rivales directos por agarrar los últimos cupos a liguilla del ascenso.

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Por su parte, los carabeleros siguen cuartos en la tabla y ya se bajaron de la lucha por el primer y segundo lugar (clasifica directo a semis de la liguilla) del torneo. Magallanes se quedó con 46 puntos, ocho más que Iquique.

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Los celestes visitarán a Deportes Recoleta en la última fecha de Primera B, a quienes podrían alcanzar si le ganan dicho encuentro. Por su parte, el elenco de la Bandita cierra la fase regular ante Antofagasta.

Tabla Primera B: