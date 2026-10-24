El gerente deportivo de los Canarios, Paulo Vergnano, contestó un llamado de RedGol para analizar el escenario confuso que privó al equipo de Chupete Suazo de tener el trofeo de campeón en el estadio Lucio Fariña Fernández.

San Luis de Quillota tenía todo listo para disfrutar la chance de ser campeón de la Primera B del fútbol chileno ante su gente en el estadio Lucio Fariña Fernández. Pero la resolución del escritoriazo, que incluye denuncias contra Deportes Puerto Montt y San Marcos de Arica, evitó esa opción.

Por esa razón, el trofeo de monarca en la categoría de plata no viajó al reducto donde los Canarios igualaron 1-1 ante Deportes Recoleta gracias a un postrero gol del mexicano Guillermo Madrigal. “Fue un partido duro. Nosotros quedamos con uno menos rápido”, afirmó el gerente deportivo Paulo Vergnano en RedGol.

El cordobés se refería a la temprana expulsión de Ignacio Meza, quien recibió la tarjeta roja directa luego de que el juez Francisco Soriano revisara la infracción sobre Gonzalo Álvarez en el VAR. “Aunque ojo que hicimos un buen juego con 10. No te digo que tuvimos muchas chances, pero sí algunas claras”, aseguró Vergnano.

La expulsión de Ignacio Meza, el defensor de San Luis. (Manuel Lema/Photosport).

“Y vino el gol de Recoleta. Cuando quedamos en igualdad de condiciones con 10 hombres, el equipo fue a buscar el empate y gracias a dios se nos dio al último”, agregó el otrora volante de Newell’s que hizo una larga carrera como jugador en el balompié chileno. También fue gerente deportivo de Deportes Limache.

¿Y cómo se enteraron de todo lo del escritoriazo?

Es un despropósito lo que pasó. En realidad, que no suene a excusa porque hablo sobre el empate. Pero si te juntas 48 horas antes en un Zoom para coordinar lo que podría haber pasado. Y a las 24 horas te llaman para decirte que el camión que trae los efectos de animación tiene que volver a Santiago y que no habrá. Hubo una confusión muy grande, principalmente en la gente, que venía con mucha ilusión de ver a su equipo campeón. Después teníamos que ganar, eso lo sabíamos. Es un despropósito más.

San Luis de Quillota contó con mucho apoyo popular en el Lucio Fariña Fernández. (Manuel Lema/Photosport).

¿Se sienten perjudicados como club?

Perjudicados no. Simplemente nos llamó mucho la atención la desprolijidad de lo que sucedió. Pero perjudicados no. El VAR actuó en consecuencia con nosotros, pero sí es llamativa la poca coordinación con una cosa tan grande en juego. Es un club que representa a una ciudad.

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Paulo Vergnano no estuvo nada de acuerdo con Francisco Arrué, quien dejó una firme declaración con la que cargó contra el árbitro. “El árbitro fue al VAR a los 10 minutos. Cualquier otro quizá hace oídos sordos y por lo que se jugaba a estadio lleno seguíamos con uno más. No lo siento así”, manifestó el gerente deportivo de San Luis de Quillota.

“Creo que lo empatamos con el juego que pudimos hacer. El equipo estaba cansado, siempre estuvo en desventaja, jugó mucho tiempo con uno menos. Eso te agota, pero no estoy de acuerdo con Arrué”, añadió Paulo Vergnano en la entrevista que le concedió a Paulo Flores.

Paulo Vergnano contestó un llamado de RedGol. (Foto: SoyCanario).

Si quedan igualados con Cobreloa, habrá final entre ambos. ¿Pasará eso?

Veamos qué nos dice el fútbol. Para el honor de este campeonato, la Primera B dignifica un poco lo sucio que está todo el fútbol chileno, ojalá haya final. Tenemos un partido dificilísimo, un viaje largo (N. de la R: San Marcos de Arica). Cobreloa se hace fuerte en Calama. Veremos qué depara el fútbol.

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