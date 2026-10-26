El presidente de la ANFP culpó a los dueños de clubes por permitir este tipo de hechos en la Primera B. "A nadie le gusta que pasemos por esto", expresó el curicano.

A falta de tres semanas para dejar su puesto como presidente de la ANFP, Pablo Milad se lanzó en contra del Consejo de Presidentes, apuntándole como el principal responsable del último “escritoriazo” que amenaza la definición de la Primera B.

“Hemos propuesto cambiar las bases para que esto no suceda más y ha sido rechazado por el Consejo de Presidentes“, fue lo primero que señaló el curicano sobre esta situación, dejando en claro que son los dueños de los clubes quienes no quieren cambiar las cosas.

“Propusimos que si había desafiliación, el club no ocupe el último lugar de la tabla y no influya en lo deportivo, además de que denuncias de última hora se trasladen para la siguiente temporada. No ha tenido aceptación“, agregó Milad.

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Milad apunta al Consejo de Presidentes por “escritoriazo”

En esa línea, el aún timonel del fútbol chileno reconoce que “a nosotros no nos gusta y a nadie tampoco. Presentaré nuevamente estas bases para que no vuelva a ocurrir. Las propuestas las hemos hecho y no han sido aprobadas“.

Junto con mencionar que esperarán lo que dirima el Tribunal de Disciplina por la denuncia contra San Marcos de Arica y Puerto Montt, Pablo Milad apuntó a que los más perjudicados con estos “escritoriazos” son las instituciones que están al día.

“¿Qué culpa tienen los equipos que terminan su participación y nada ganan o nada pierden? ¿Vamos a hacerlos pagar 10, 15 días más de sueldo por eso? A nadie le gusta que pasemos por esto, pero no nos aprueban hacer los cambios“, finalizó el todavía presidente de la ANFP.

En síntesis