Las apuestas en Novibet Copa América 2024 se caracterizan por la generosidad del operador, en cuanto a mercados disponibles. También se califican dentro de las más competitivas, gracias a sus cuotas. Por si fuera poco, la oferta se complementa con promociones especiales, sumadas al bono de bienvenida por ser nuevos usuarios registrados en este operador. Su plataforma es intuitiva y fácil de recorrer.

En cualquier equipo del mundo, los buenos resultados van de la mano con un plantel competitivo en todas sus líneas. Mejores herramientas es sinónimo de estar más cerca de conquistar la gloria. Pues bien, con las apuestas deportivas las oportunidades de ganar se incrementan siempre apostando en sitios de altísima calidad tecnológica y un repertorio variado de apuestas. Novibet Copa América 2024 es una buena opción. Un operador que en Chile ha crecido a pasos agigantados.

¿Cómo apostar en la Copa América con Novibet?

Esta plataforma tiene presencia en varios países, cada uno con su versión adaptada a las necesidades y características del mercado, como sucede en Chile. De entrada, notamos lo futbolera que es Novibet Copa América 2024. Ha logrado acuerdos de patrocinio y embajadores de marca con varios equipos profesionales del continente sudamericano.

Más de una década de experiencia en apuestas deportivas en línea avalan la presencia de Novibet en Chile. El conocimiento del juego a través de su plataforma es una característica única de este operador. Para la Copa América ha hecho un trabajo impecable. Posee mercados de apuestas fuera de lo habitual, que combinados con las ofertas tradicionales amenizan las sesiones del jugador.

Para apostar en Novibet Copa América 2024 puede hacerlo desde cualquier dispositivo, debido a la condición responsiva de la plataforma. Si lo prefiere, la casa de apuestas posee una aplicación para ser descargada en Android. En cuanto a los medios de pago, las múltiples opciones confirman la sencillez del proceso para añadir fondos cuando lo crea conveniente.

Cómo registrarse en Novibet

La creación de una cuenta en este operador de apuestas deportivas es un proceso fácil de ejecutar y necesario, sobre todo al momento de ingresar la información personal. Se aconseja proporcionar los datos actualizados.

Ingresar a la plataforma y hacer clic donde dice “Registrarse”.

Completar la información que les piden y hacer clic en siguiente

A su correo electrónico o teléfono móvil llegará un código de verificación, indispensable para proseguir con el registro.

Luego de ingresar el código de activación la cuenta quedará oficialmente creada.

¿Cuáles datos piden? Se pueden resumir en información de contacto, personal y domiciliaria. Es información básica, que luego entra en periodo de verificación. Solamente se admite la creación de una cuenta por persona. Si después de crear el perfil quiere hacer un cambio en alguna información, entonces puede ponerse en contacto con servicio al cliente.

Verificación de cuenta en Novibet

Antes de disfrutar con sus mercados de apuestas deportivas, promociones y más herramientas que tiene el operador, es necesario que haga el proceso de validación. Para tal fin, la plataforma le permite cargar una foto de su carné de identidad o pasaporte. También añadir una fotografía, donde se compruebe la dirección; es decir, un extracto bancario o alguna boleta de servicios públicos con una antigüedad no mayor a tres meses.

Bono de bienvenida exclusivo de Novibet

La mejor forma de recibir a quienes se registren en la plataforma es con un bono del 100% y hasta un máximo de $200.000. Un premio más que generoso, sobre el cual haremos las siguientes observaciones para dejar claro cómo pueden recibirlo en sus cuentas y qué requisitos posteriores surgen, ya que con este tipo de ofertas siempre existe la opción de convertirlas en dinero real.

Para ello, deben hacer el primer depósito en cualquiera de los medios de pagos habilitados, excepto Skrill y Neteller. De esta manera el bono se carga automáticamente en la cuenta del usuario. La promoción aplica únicamente para todos los jugadores nuevos, residentes permanentes de Chile. El depósito mínimo para obtener el beneficio es de $5.000.

El bono está disponible para apostar, pero no puede ser retirado hasta que se cumplan las siguientes condiciones:

La oferta posee un rollover de 5X. Significa que debe apostarse cinco veces el valor de la bonificación y el depósito. Se pueden hacer apuestas simples o combinadas, a cuota mínima de 1,50. Se cuentan 60 días desde la activación de la oferta para cumplir los requisitos aquí descritos. Para ampliar el listado de los tipos de apuestas que se consideran válidos para liberar el bono, consulte los términos y condiciones completos de la bonificación que aparecen publicados en el sitio oficial.

El bono de bienvenida es solo una de las ofertas que posee Novibet. Durante la época de Copa América, el operador presenta su Noviliga. La mecánica es sencilla: Deben elegir el marcador correcto del partido para tener opciones de participar por una bolsa de premios que llega hasta $200.000.000. Además, cuenta con distintas gratificaciones diarias. En resumen, más oportunidades de ganar.

Cuotas Novibet Copa América

Novibet ofrece cuotas competitivas, en línea con el promedio del mercado en Chile. Aunque en el pasado hubo dudas sobre su liquidez en ciertos eventos deportivos, su desempeño durante la Copa América 2024 disipa las dudas. El torneo tiene interés e incrementa el volumen de las apuestas, especialmente con los partidos de la selección chilena. Novibet ha estado a la altura de evento, aumentando significativamente los mercados para apostar.

Algunas características de las cuotas Novibet Copa América 2024

Variedad: Durante la Copa América hay mercados de apuestas que complementan la oferta tradicional. Así mismo, previo al certamen en los Estados Unidos activó los mercados anticipados.

Cuotas en vivo: La casa de apuestas funciona sobre una plataforma robusta, capaz de resistir altos volúmenes de tráfico. Aspecto clave porque las cuotas en tiempo real se actualizan rápidamente, en función del desarrollo que se vaya dando en el evento deportivo.

Cuotas mejoradas: Llama la atención la forma en que suele actualizar algunos mercados de apuestas con cuotas pagadas a un promedio mayor comparado con otros operadores. Novibet

Copa América las presenta a diario. También ofrece una variante a esta modalidad llamada Supercuota. Es una combinación especial de un mismo partido.

Novibet Bet builder: La creación de apuestas como herramienta que mejora las cuotas está activo durante la Copa América. Esta opción permite armar combinadas con selecciones de un mismo partido. No hay restricciones en cuanto al número de selecciones.



Tipos de apuestas Novibet para la Copa América

Atentos, porque aquí se encuentra una de las grandes fortalezas del operador. En el ámbito de mercados, Novibet toma ventaja en la Copa América. Mejora la experiencia al ofrecer una serie de mercados elaborados con base en reportes oficiales de cada encuentro disputado en el torneo.

Por ejemplo: Para el compromiso entre Chile y Canadá por la fase de grupos, además de los mercados tradicionales la casa de apuestas presenta otras ofertas como:

-Combo Bets: Mercados de resultado más goles o combinadas entre ambos equipos marcan (o no) y total de anotaciones. También un “Doble oportunidad” más “ambos marcan”.

-Especiales jugadores: Para apostar con relación al desempeño de un determinado jugador en cuanto a remates totales al arco, a nivel general y también la cantidad de asistencias, entradas y faltas concedidas, solo por mencionar algunas opciones interesantes para este mercado.

-Estadísticas: Novibet Copa América 2024 está habilitada para hacer apuestas deportivas basadas en datos como la expectativa del gol (XG). Así mismo, se contemplan cuotas para apostar al número de remates en los palos, desviados o al arco por parte de los equipos. Hasta los fuera de lugar son cuantificados en términos de apuestas deportivas.

-Opta Points: Este tipo de apuestas está sintonizado con las calificaciones que el proveedor de estadísticas Opta le da a cada jugador. Las apuestas consisten en predecir qué tanto se acerca o no a la calificación definitiva.

Luego la oferta se complementa con los tipos de apuestas clásicos como las sencillas, combinadas o de sistema, en mercados que abarcan desde el resultado, ganador o marcador, pasando por los hándicaps (europeo y líneas asiáticas). Desde luego que no podían estar ausentes los mercados de goles, ni tiros de esquinas y tarjetas, solo por mencionar los habituales, presentes en casi todos los operadores.

Apuestas Novibet al campeón de la Copa América

Llegamos al apartado de mercados anticipados, que para un evento como la Copa América tuvieron una presencia interesante por parte de la casa de apuestas. Este tipo de apuestas a largo plazo se mueven bastante en la medida que pasan los partidos. Las fluctuaciones de las cuotas son evidentes casi que a diario. La Selección de Argentina paga 2,80 por el título, mientras que una victoria chilena en el certamen aparece con cuota 31,00.

Campeón Copa América 2024 Argentina 2,80 Brasil 3,50 Uruguay 5,50 Colombia 9,00 EE. UU. 17,00 México 18,00 Chile 31,00 Ecuador 61,00 Venezuela 71,00 Canadá 41,00

Apuestas Novibet Copa América a un equipo

Opción especial, ya que puede tomar una o varias selecciones. Las que el usuario prefiera. El objetivo de las apuestas es pronosticar hasta qué fase llegará, sin tener en cuenta la gran final. Por cada una de las selecciones aparece la respectiva cuota. En el caso de la selección chilena se ven de la siguiente manera:

Chile – Fase de eliminación Fase de grupos 1,75 Cuartos de final 4,5 Semifinales 5,00 Subcampeón 13,00

Otras apuestas de Novibet Copa América 2024, bajo el mismo concepto de hacerle seguimiento a una selección, están en la sección “Equipos”, dentro del menú principal del torneo. Allí encuentra cuotas para apostar por el número de goles totales marcados por un equipo en el certamen, bien sea en forma de over o under, la cifra exacta o entre una y otra cifra. También la cantidad de puntos totales durante el campeonato, los goles en contra, si es o no eliminado por penaltis, entre otras líneas de apuestas, donde de nuevo se corrobora la versatilidad del operador, inclinándose por múltiples cuotas en mercados no muy comunes, al menos en esta parte del continente.

Apuestas Novibet por el goleador de la Copa América

En la carrera por el reconocimiento al máximo goleador del certamen aún es posible apostar. Es un mercado con mucho movimiento. Lionel Messi sigue en el Top de los preferidos para quedarse con el premio, pero en esta ocasión el líder de las apuestas, debido al buen desempeño obtenido durante los primeros encuentros con Argentina, es Lautaro Martínez. Por él hay cuota 3,00 de concluir la competición como el jugador con más goles conseguidos.

Si les apetece apostar a este mercado, pero a nivel más personalizado, en la sección de equipos existe un mercado puntual para pronosticar al goleador de cada seleccionado.

Otros datos de interés Novibet

Las apuestas en vivo con este operador son muy valoradas por un aspecto con el que sienta un precedente fuerte. La casa de apuestas tiene steaming en vivo para cada uno de los partidos que se juegan en el torneo. Señal de video, más estadísticas y cuotas competitivas. Novibet Copa América 2024 ha hecho una labor sobresaliente con el objetivo de prestar un servicio de primer nivel.

Novibet también cuenta con una aplicación, que ayuda a quienes gustan de hacer sus apuestas a través de dispositivos móviles.

No es extraño el nivel de detalle en estos aspectos, ya que ha conseguido importantes reconocimientos internacionales por sus innovaciones en márketing.

Preguntas frecuentes sobre Novibet

¿Qué pasa con Novibet Copa América 2024 si se aplaza un partido de fútbol?

Si un partido se pospone, se considera “No participante” para la liquidación, a menos que se juegue y termine en las 48 horas siguientes a la fecha original.



¿Novibet Chile ofrece promociones además del bono de bienvenida?

Sí, Novibet Chile regularmente ofrece promociones como apuestas gratis, reembolsos y bonos de recarga. Consulta su sitio web para ver las promociones actuales.

¿Qué métodos de pago acepta Novibet?

Novibet Chile acepta tarjetas de crédito y débito, transferencias bancarias y monederos electrónicos como Skrill y Neteller, facilitando depósitos y retiros.