Tribunal de Disciplina tiene la última palabra ahora, lo que podría sacudir radicalmente el ascenso y descenso de la categoría de plata del fútbol chileno.

Sigue el escándalo en Primera B. La ANFP avisó que en caso que San Luis le gane a Recoleta y Cobreloa no derrote a Rangers, no habrá coronación de campeón. ¿La razón? Las denuncias contra San Marcos de Arica y Deportes Puerto Montt.

Estos últimos equipos arriesgan resta de puntos y desafiliación. En caso que el Tribunal de Disciplina les aplique la sanción máxima, ambos clubes perderían 3-0 todos sus partidos.

Si San Marcos y Puerto Montt terminan dándole los tres puntos por secretaría a sus rivales en duelos jugados, la tabla de Primera B tendría un sacudón de aquellos. Es más, San Luis ya no sería el hipotético campeón a dos fechas del final.

La tabla de Primera B si sancionan a San Marcos y Puerto Montt

Siempre en el eventual caso que el Tribunal de Disciplina aplique el castigo a ambos clubes, el periodista Danilo Díaz dio a conocer la nueva tabla de posiciones de Primera B. Según Radio ADN, así quedarían los clubes a dos fechas del final:

Con todos los partidos ganados 3-0 contra San Marcos y Puerto Montt, Cobreloa sería el nuevo campeón de la división. Eso sí, todo debe definirse ahora en los escritorios de la ANFP.

Por su parte, San Luis de Quillota salió al paso en redes sociales y dejó en clara su molestia. El actual líder en cancha publicó un mensaje apuntando a que “nada nos quita el sueño ni la alegría de una provincia”.

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“El camino ha sido nuestro y nadie podrá borrar las huellas de lo que hemos transitado juntos”, cerraron. Ahora en la ANFP y el Tribunal de Disciplina tendrán la última palabra.