Desde Nicaragua, el ídolo de Cobreloa afirmó que a San Luis de Quillota le jugó en contra la presión de ganar y anhela un nuevo ascenso de los loínos el próximo fin de semana.

Cobreloa supo aprovechar los nervios de San Luis de Quillota y lo alcanzó en la cima de la Tabla de Posiciones en Primera B con miras a la última fecha, donde los loínos buscarán el regreso a la máxima categoría después de dos temporadas.

Un hombre del fútbol chileno que siguió atento la penúltima fecha del Ascenso fue Marco Antonio Figueroa, quien desde Nicaragua atendió el llamado de RedGol para analizar lo que dejó la pelea por el título y se atrevió a darle un consejo a su colega Mario Salas, hoy en la banca naranja.

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Figueroa y la ilusión de Cobreloa con el Ascenso

Si bien reconoce que desde su actual residencia, donde dirige al Real Estelí, no pudo ver el duelo de los Zorros del Desierto, sí pudo seguir las alternativas del duelo entre San Luis y Recoleta, donde aseguró que al equipo de Humberto Suazo se lo comió la instancia decisiva.

“Creo que Recoleta dejó pasar una buena posibilidad de ganar. Pero el fútbol es así, a veces trae esa injusticia. El árbitro compensó muy rápido, la expulsión del jugador de Recoleta no existió y sí la de San Luis. Un partido bien jugado por San Luis con 10 y Recoleta no supo aguantar la presión”, advirtió Figueroa.

De todas formas, el Fantasma sostiene que los futbolistas quillotanos “no aguantaron la presión de las 7 mil personas“, y por ello le deja a través de RedGol un mensaje a Mario Salas para la última fecha de Primera B: llamar a la calma.

“La tarea que tiene Mario es tratar de bajar los decibeles a los jugadores. El estadio estará lleno y Cobreloa debe asumir eso. Mario debe encargarse de que los jugadores se concentren en el partido y que lo de afuera no les perjudique“, complementa Figueroa.

Por último, el estratega no ocultó su deseo de que los loínos sean campeones. “Sólo sirve ganar, les deseamos lo mejor. Ojalá logren el triunfo y asciendan directo, sería magnífico empezar el 2027 con Cobreloa en Primera División“, finalizó.

¿Cuándo juegan los loínos?

Por la última fecha de Primera B, Cobreloa recibirá a Deportes Puerto Montt en el Estadio Zorros del Desierto de Calama este sábado 31 de octubre desde las 17:30 horas.

En síntesis