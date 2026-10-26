Este espigado defensor central hoy milita en el Sporting Alcázar, que se medirá al cuadro Boquerón, de la primera división, en el certamen copero. Desde España le contó a RedGol su visión actual de la vida, sus estudios, un emprendimiento al que le da forma y las lecciones que ha tenido de momentos dulces y de fuertes tropiezos que "me marcaron de por vida".

Hace más de 10 años, este espigado defensor central fue parte del equipo de la Roja que Miguel Ponce dirigió en el Mundial Sub 20 de 2015 y por estas horas, ultima detalles para jugar ante el Málaga por la Copa del Rey. Por aquella época, militaba en Universidad Católica.

Y hoy en día, es parte importante del Sporting Alcázar, cuadro que forma parte de la Primera Autonómica Preferente de Castilla-La Mancha. La sexta categoría del fútbol español. Por esas cosas que tiene el fútbol, su equipo quedó sorteado para medirse a los Boquerones en la primera ronda copera.

Las referencias son para Juan José Soriano, quien atendió el llamado de RedGol para conversar sobre esta oportunidad de jugar ante un rival de la máxima categoría hispana. “Es un momento inolvidable, único en la carrera”, aseguró Juanjo.

Juan José Soriano ante México en el Mundial Sub 20 de 2015. (Javier Torres/Photosport).

“Es un partido que seguramente va a quedar para toda la vida. Con ganas de que llegue el momento, ahora que estoy un poco más grande quizá voy a saber apreciar y disfrutar más todo: el momento, el entorno, la previa y el partido en sí. No tanta ansiedad de jugar bien, que es parte de todo. Pero abstraerme de eso y disfrutar al máximo”, añadió Soriano, quien tiene pasaporte y carné español.

¿Cómo está el resto del equipo?

Está el dilema del hecho que saber que es un equipo de primera división te pone el contexto de que deberías perder, por así decirlo. El grupo lo ve como algo histórico, un regalo que da el fútbol después de tantos años, altos y bajos. En el fútbol a pocas personas le toca disfrutar más alegrías que penas. No se sale campeón todos los años. Será inolvidable, pero el entrenador nos repite mucho que nuestra realidad está en la liga, los domingos.

¿Genera algo tener este partido ante un equipo de primera división?

Como grupo, nos exigen en la liga. Y el tema de la Copa del Rey ha sido un poco diferente. Todos decimos que no influye en nada, pero inconscientemente al final algo aporta. Te saca un poquito. A nivel de cansancio, en la fase clasificatoria jugamos miércoles-domingo dos veces. En la liga no hemos conseguido tantos puntos fuera de casa, que nos faltan hoy en día en la parte alta, que es lo que apunta el club: estar ahí y ascender.

¿Cómo es esto que dices de tratar de disfrutar más?

Uno lo ve con otros ojos. Más grande, hablo de eso porque en el fútbol podría quizá hacer muchas cosas en las categorías que me estoy moviendo. Pero como estoy en una etapa universitaria y laboral, lo veo con esos ojos que quizá me gustaría haberlos tenido en el Mundial. Como estoy un poco más fuera que dentro del fútbol, tener este regalo en 2, 3, 5 o lo que sea, claro que querré tener la experiencia y revivirla. Y me gustaría haber hecho eso en el Mundial, en el Sudamericano, en el debut en La Serena o en Barnechea. Aprovechar más esos momentos, tanto en rendimiento como experiencia.

La historia de Juan José Soriano: de un Mundial con la Roja a enfrentar al Málaga en la Copa del Rey

Evidentemente, haber jugado un Mundial con la Roja hizo que Juan José Soriano pensara que su carrera estaría ligada al primer nivel, al menos en Chile, y aunque enfrentará al Málaga en la Copa del Rey, el Sporting Alcázar juega en la sexta división hispana.

¿Cómo llevar esta adaptación de la realidad que esperabas a la que vives?

Ha sido un proceso de aceptación de realidades. De tiempo. Hasta hoy sigo teniendo la ilusión, obviamente más como sueño, de volver a un equipo profesional. Lo intenté el año pasado en Malta, pero no hubo acuerdo finalmente para relanzar mi carrera. Quizá no llegar a la élite, pero haber hecho algo más en el fútbol me hubiese gustado. De todas maneras. Hoy lo veo desde la perspectiva que me toca. En su momento quizá las cosas que pasaron de joven, inmaduro, se sumó la pandemia. Muchas cositas. El destino estaba más o menos estirado y se enchuecó un poquito. Hoy en día trato de sacarle el jugo lo más posible al fútbol. Me encanta jugarlo, soy feliz con eso. Siempre con la ilusión de que resurjan posibilidades con este regalo que es la Copa del Rey. Quién sabe.

Un acontecimiento histórico en Alcázar…

Para el equipo está siendo y es histórica. La última vez que hubo un acontecimiento de este tipo fue el exequipo de Alcázar que se extinguió, jugó contra el Sevilla de Maradona. Fue ese el último partido de este tipo en 1992 (N. de la R: los andaluces vencieron al Gimnástico de Alcázar). Una cosa histórica y ahora esto que toca mañana. El pueblo queda marcado, la gente es muy cariñosa y cercana. El año pasado me tocó ganar el campeonato con el SedeVilla que no había nunca en 3° división y ascendimos como campeones de Preferente a 3° División.

¿Eres una especie de amuleto?

Son los equipos. Eso quizá podría decirlo un delantero que hace 50 goles. Pero yo me abastezco de mis compañeros. Si lo hacen bien, nos vemos bien todos.

¿Juegas en algún otro puesto además de defensor central?

Sigo de defensor central. Siempre en mi rol. Obviamente si me toca jugar de lateral o de volante defensivo también lo hago, pero principalmente defensor central. De siempre.

¿Cuándo te creció el interés en los estudios?

Terminé en Barnechea y no quería jugar más fútbol en mi vida y eso que estaba en Primera B. Después de La Serena en 2019, fue la pandemia, me fui a Colchagua, estuve en Trasandino, después en Ovalle y volví al profesionalismo en la B en Barnechea. El primer semestre jugué bastante y repentinamente no jugué más. Vino un golpe anímico, dije ‘cuántas cosas más debo hacer en el fútbol para ser al menos la sombra de la Católica’. Todo lo que costó ese período para estar todo un semestre en la banca. Siempre con algún otro estigma o prejuicio que llevaba en la espalda. Tampoco me gustaba mucho.

Dije no juego más y me puse como objetivo jugar fuera de Chile. Que no suene ni ambicioso. Me podría haber ido a la última categoría del fútbol que existe fuera de Chile y hubiese ido. Era lo único que pretendía, me daba igual la categoría, si me daban cuatro pesos. Empecé a contactar representantes, los que me habían escrito alguna vez, yo trabajaba con otro agente. No les había dado bola nunca, amigos, conocidos y gente del fútbol. Al principio todos mostraron disposición y nunca nada. Hasta que llegó un agente argentino, que no sé cómo me habrá contactado. Esto fue hace cuatro años. Me muestra una posibilidad de ir a la primera de Puerto Rico. Yo pensaba que ahí eran cantantes no más, me puse a buscar, era una liga interesante y el campeón clasificaba a la fase eliminatoria de la Concachampions.

¿Y se dio bien eso?

Fuimos, el equipo salió campeón y clasificamos a esa fase de la Concachampions en San Kitss and Nevis. Perdimos contra el equipo que fue campeón. Así fue la experiencia. Lo de Puerto Rico no salió d un día para otro. Hablé con mi familia y no me quedé mirando el techo, había que estudiar y hacer algo. Entré a estudiar adminitración de empresas mención marketing. Bachelor of business administration. Lo estudio online porque tenía el bichito de seguir jugando fútbol. Me titulo en diciembre. Menos mal, por fin.

Juan José Soriano fue campeón en el Metropolitan FC de Puerto Rico. (Foto: Instagram).

Hablaste de prejuicios… ¿cuáles fueron?

Por el problema que tuve en La Serena quedé marcado. Eso pasa todos los fines de semana, me pasó a mí y quedé marcado de por vida como si fuese una locura. Fue algo grave, obviamente. Tuve un roce con un presidente de un equipo que no voy a nombrar. Me quería echar porque dice que me vieron en el depto de un amigo en la noche. En plena pandemia, yo vivía con otros dos compañeros y era imposible salir de la casa. No he vuelto a estar tan bien físicamente como en ese período, me preparé como un loco del deporte. Como Nachito Herrera, un amigo al que le mando saludo y que físicamente es un animal.

Me salió con eso y yo con toda rabia acumulada, me saqué la camiseta y le dije ‘cuando vea a alguien que tenga un mejor físico que yo en el equipo, me vuelve a faltar el respeto así’. Quedó súper tensa la relación y se terminó. Cargar con ese estigma de cosas del pasado, de inmadurez me hicieron ser la persona que soy.

¿Cómo lo haces para congeniar los tiempos?

Efectivamente requiere mucha organización. Que sea online uno lo ve siempre como que lo hace a la hora que quieras. Te organizas solo. Pero si lo haces mal, no llegas a ningún lado. Se te acumulan trabajos, entregas y exámenes. Tengo la obligación, me pongo la exigencia de pasar los ramos, tener todo al día. Los lunes, el día después de los partidos, voy al trabajo y nada más. Vuelvo, estoy con mi novia. Vamos al gimnasio juntos, cenamos. Desde el martes me pongo más exigente. No es tan fácil organizarse: la universidad, el fútbol, mi trabajo y un emprendimiento que estoy empezando. Invertí en un negocio y lo estoy montando. Ya funciona en un pequeño porcentaje. Tiene algo que ver con lo que estudio.