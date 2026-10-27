Tras dos goleadas en ese recinto, los azules se sienten cómodos por lo que esperan jugar más partidos sin la opción del Estadio Nacional.

La frase en el fútbol dice que equipo que gana repite, pero en esta caso en particular con Universidad de Chile, se cambiará a la cancha en que golean se repite el plato.

Todo, porque luego de conseguir su segunda goleada consecutiva como locales en el estadio El Teniente, los azules miran llevar nuevamente sus partidos a Rancagua.

Según pudo conocer Redgol, esto es con miras a la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile, programada para el 5 de noviembre ante Deportes Antofagasta, inicialmente en el estadio Santa Laura.

Eduardo Vargas celebra con los hinchas de la U en Rancagua. Foto: Andres Pina/Photosport

La U quiere llevar duelo contra Antofagasta a Rancagua

Universidad de Chile debía recibir a los Pumas la semana pasada por los cuartos de final de la Copa Chile en el estadio Santa Laura, pero el temporal de lluvia hizo que la Delegación rechazara el permiso.

Por lo mismo, ahora se programó para el 5 de noviembre, también en Independencia, aunque esto puede tener un cambio con las autoridades para llevarlo a Rancagua.

Todo, porque la U quiere aprovechar el vuelo de las dos últimas goleadas en el recinto de O’Higgins, donde vencieron por 6-0 a Ñublense y 4-1 a Everton, por lo que se han sentido cómodos.

Más allá del problema de logística en la ciudad, donde el plantel no puede concentrar cerca del estadio, en la U miran con buenos ojos los buenos resultados, por lo que empujan para llevar ese compromiso a El Teniente.

No será la última vez que visiten esa cancha, porque para el 8 de noviembre deben recibir a Cobresal, donde todavía no podrán contar con el Estadio Nacional y Rancagua es opción.

Y eso no es todo, porque el 22 de noviembre deben visitar a O’Higgins en el mismo reducto, por lo que los jugadores y los hinchas ya se habitúan con el desplazamiento a Rancagua.