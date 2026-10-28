El DT del Romántico Viajero sacó pecho por el buen momento del equipo, aunque evitó que sus pupilos caigan en la relajación por el póquer de victorias en fila. También elogió a Garnero y al plantel de los Cruzados.

Fernando Gago está feliz pues tiene el plantel completo a disposición para afinar detalles con la mira puesta en el Clásico Universitario. Los azules vencieron por 4-1 a Everton de Viña del Mar y recortaron a siete puntos la distancia con Colo Colo, líder exclusivo en la tabla de posiciones.

En ese contexto, por la fecha 26 de la Liga de Primera 2026, Universidad de Chile visitará el hermoso Claro Arena para desafiar a Universidad Católica, que ha vivido horas turbulentas. Aunque el foco de Gago está únicamente puesto en su equipo.

“Siempre los clásicos tienen ese condimento y sensación de que se viven distinto desde el hincha y el futbolista. Pero desde mi lugar debo manejar esa tranquilidad para que estén lo mejor posible. Todos los jugadores quieren jugar y estar en los clásicos”, aseguró Pintita en TNT Sports.

Gago está consciente del alza que ha tenido el equipo azul. (Andrés Piña/Photosport).

El exentrenador de Boca Juniors de Argentina y el Necaxa de México agregó que “venimos en un buen momento, pero tenemos que seguir. Y llevar a cabo lo que queremos hacer. Transmitir lo que somos como equipo. No podemos relajarnos ni quedarnos con lo que ya pasó”.

Una manera de hacer que la plantilla del Romántico Viajero no se confíe por los cuatro triunfos consecutivos. Algo que ocurrió después de perder ante el Cacique en el Superclásico y, a la fecha siguiente, caer frente a Universidad de Concepción.

Luego de perder ante U de Concepción, el Romántico Viajero encadenó una racha triunfal de cuatro partidos. (Marco Vazquez/Photosport).

“Si lo vemos desde el número y los resultados, sí. Pero se venía jugando muy bien. Hubo partidos donde el equipo jugó muy bien, tuvo muchos tramos, 45, 70 minutos. Desde que empezamos el trabajo fuimos en un margen de mejora importante. Progresamos”, lanzó Fernando Gago.

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Gago elogia a Garnero y la UC antes del Clásico Universitario

Por supuesto que Fernando Gago sabe del buen momento que tiene la Universidad de Chile antes de encarar el Clásico Universitario. “El equipo fue tomando esa identidad de juego que siempre busco. Y a partir de eso, se dieron muchos goles en los últimos partidos”, expuso el DT.

Tiene razón: fueron 17 las conquistas del Bulla en el último póquer de encuentros. La misma cantidad que anotó en toda la primera rueda. “Genera confianza, sensaciones de que el equipo llega y lastima”, fue el recado en tono de amenaza para los Cruzados.

Fernando Gago en el Clásico Universitario de la primera rueda: la U venció a Católica por 1-0 con gol de Juan Martín Lucero. (Andrés Piña/Photosport).

“Nos pasó que tuvimos muchas situaciones de gol y convertimos una o dos. Hay que tener equilibrio y que el rival no te convierta, eso también es importante”, aseguró el otrora volante central de Boca Juniors, el Real Madrid de España y la AS Roma de Italia.

Por cierto, el rival de turno también fue motivo de análisis. “Un equipo con un gran entrenador, de gran trayectoria y jugadores de buen nivel. Sabemos lo que debemos buscar en ese partido, pero también los recaudos que tenemos que tomar”, apuntó Gago. Por ejemplo, cuidar el poder de fuego de Fernando Zampedri.

Fernando Zampedri lucha una pelota con Nicolás Ramírez. (Pepe Alvujar/Photosport).

Aunque el Toro no es el principal objetivo del domingo. “Independiente del rival, intentamos llevar a nuestro ritmo los partidos. Y este no será la excepción. Será un partido entretenido”, anticipó Gago en esta entrevista que tuvo con el periodista Marcelo Muñoz.

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¿Cuándo juegan Universidad Católica vs Universidad de Chile?

Universidad Católica recibirá a Universidad de Chile en el estadio Claro Arena este domingo 1 de noviembre a contar de las 17:15 horas.

Así va Universidad de Chile en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Universidad de Chile es escolta de Colo Colo al cabo de 25 partidos disputados. Está a siete puntos de los albos.